Сын Тины Канделаки сыграет в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки музыкант Лео Канделаки снимется в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Несмотря на громкую фамилию, Лео проходил кастинг на общих основаниях и даже не ожидал, что выберут именно его.

"Кастинг прошёл для меня весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актёром. Однако режиссёр Всеволод Аравин — настоящий мастер своего дела. Он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре", — сказал начинающий артист.

Лео 22 года, опыта съёмок не имеет, но мир сериалов ему не чужд. Ранее Канделаки написал саундтреки к фильму "Дурная кровь", шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы". Роли в сериале "Постучись в мою дверь" исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, пишет RT.