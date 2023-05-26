Регион

Уведомления отключены

26 мая, 10:51

Выбран актёр на роль злодея в нашей версии "Постучись в мою дверь"

Антигероя в российском ремейке "Постучись в мою дверь" сыграет актёр Белбородов

<p>Так будет выглядеть злодей в российском варианте сериала "Постучись в мою дверь". Фото © <a href="https://sun9-73.userapi.com/impg/u7QjjU4BNJynuy7lZ2rqrM8zlfOcLKBrgjTR-Q/o6RIsM7oAMc.jpg?size=807x540&quality=96&sign=6624980b008dd0429ea8bf4db2880f35&c_uniq_tag=WnXYDqCrFtPJT4hTRLm5ceyzwCeqT-ZbgFN0E5v1mcY&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Максим Белбородов</a></p>

Так будет выглядеть злодей в российском варианте сериала "Постучись в мою дверь". Фото © VK / Максим Белбородов

В российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" актёр Максим Белбородов сыграет прототипа антигероя Каана Карадага. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Сам актёр рассказал, что исполнит роль персонажа с фамилией Обухов, который является "скользким типом", но сам про себя так не думает. При этом изначально Белбородов пробовался на роль Серкана Болата.

"Но прекрасно понимал, что я не Серкан, потому что у меня отрицательное обаяние. Так что авторы совершенно справедливо предложили мне роль антагониста", — отметил он.

Белбородов рассказал, что сам он не смотрел популярный турецкий сериал и даже не планирует. Он намерен сыграть персонажа так, как видят его он сам и режиссёр. Актёр поделился, что на съёмочной площадке царит благоприятная атмосфера. Он считает, что сериал получится красивым.

Стало известно, на кого звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин променял Ханде Эрчел

Стало известно, на кого звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин променял Ханде Эрчел

На данный момент не уточняется, кто сыграет главных героев в российской версии сериала — Серкана Болата и Эду Йылдыз. Ранее Лайф писал о том, что бывший участник "Дома-2" Роман Капаклы готов сыграть главного персонажа в российском ремейке сериала "Постучись в мою дверь".

Напомним, о том, что в России снимут адаптацию известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", стало известно ещё в декабре прошлого года. Тогда уточнялось, что производством займётся компания "Медиаслово" в партнёрстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko.

Илья Суриков
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров