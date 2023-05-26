Выбран актёр на роль злодея в нашей версии "Постучись в мою дверь"

В российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" актёр Максим Белбородов сыграет прототипа антигероя Каана Карадага. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Сам актёр рассказал, что исполнит роль персонажа с фамилией Обухов, который является "скользким типом", но сам про себя так не думает. При этом изначально Белбородов пробовался на роль Серкана Болата.

"Но прекрасно понимал, что я не Серкан, потому что у меня отрицательное обаяние. Так что авторы совершенно справедливо предложили мне роль антагониста", — отметил он.

Белбородов рассказал, что сам он не смотрел популярный турецкий сериал и даже не планирует. Он намерен сыграть персонажа так, как видят его он сам и режиссёр. Актёр поделился, что на съёмочной площадке царит благоприятная атмосфера. Он считает, что сериал получится красивым.

На данный момент не уточняется, кто сыграет главных героев в российской версии сериала — Серкана Болата и Эду Йылдыз. Ранее Лайф писал о том, что бывший участник "Дома-2" Роман Капаклы готов сыграть главного персонажа в российском ремейке сериала "Постучись в мою дверь".