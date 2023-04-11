Стало известно, на кого звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин променял Ханде Эрчел

Стало известно, на кого звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин променял свою коллегу по съёмочной площадке Ханде Эрчел. Изначально их отношения завязались в ходе совместной работы. Они играли влюблённую пару — Серкана Болата и Эду Йылдыз.

Мехтап Алгюль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mehtapalgul

"Мы с Ханде очень сблизились в процессе съёмок и очень полюбили друг друга. Между нами есть доверие и исключительная энергия. Я бы хотел, чтобы Ханде и дальше присутствовала в моей жизни", — говорил Бюрсин.

Мехтап Алгюль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mehtapalgul

Однако прошедшей зимой Ханде внезапно удалила из своих социальных сетей все упоминания о возлюбленном, отписалась от его аккаунтов и начала появляться на публике одна. Выяснилось, что пара рассталась. А теперь CNN Turk раскрыл личность новой избранницы актёра. Ею оказалась молодая турецкая блогерша Мехтап Алгюль.

Мехтап Алгюль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mehtapalgul

Мехтап Алгюль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mehtapalgul

Предполагается, что причиной разрыва стали эмоциональные нравы артистов, из-за чего между ними постоянно вспыхивали ссоры. По другим данным, Ханде якобы приревновала Керема к известной актрисе Демет Оздемир, с которой тот должен был играть в одном проекте.

Мехтап Алгюль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mehtapalgul