Подарок Серкана Болата и "моя прелесть": Россияне выбрали самые желанные украшения из фильмов

Россиян спросили, какое "киношное" украшение они хотели бы иметь. И выяснилось, что самым желанным является кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец". Также в топе кольцо, которое герой сериала "Постучись в мою дверь" Серкан Болат подарил своей возлюбленной.

"Минимум четверть россиянок мечтает получить кольцо от Серкана Болата, которое он подарил своей возлюбленной в сериале "Постучись в мою дверь". Но самым желанным украшением оказалось кольцо Всевластия из трилогии "Властелин колец". Его хотят носить 28% опрошенных", — приводит итоги исследования ювелирный бренд SOKOLOV.

Кадр из фильма "Постучись в мою дверь”. Режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн, © Кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца”. Режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон / Кинопоиск, © Кадр из фильма "Титаник”. Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Кинопоиск

На третьем месте (16%) — медальон "Сердце океана" из фильма "Титаник". Также популярностью пользуются украшения из вселенной "Гарри Поттера", а 12% россиянок фанатеют от жемчужного ожерелья, которое было у персонажа Одри Хепбёрн в фильме "Завтрак у Тиффани".

Кстати, самыми стильными киноперсонажами россияне считают Джеймса Бонда, Кэтрин Трамелл из фильма "Основной инстинкт" и Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Помимо этого респонденты хотели бы походить на Барни Стинсона из "Как я встретил вашу маму", Ру из "Эйфории" и Блэр Уолдорф из "Сплетницы".