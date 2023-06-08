7 поступков и привычек женщин, которые бесят их мужей сильнее всего

Если люди любят друг друга, то могут мириться со многими недостатками дорогого человека. Но со временем, когда розовые очки спадают и семейная жизнь заставляет романтику поутихнуть, всё, на что раньше вы не обращали внимания, начинает раздражать. Как вас бесят эти повсюду разбросанные носки или незакрученный колпачок от пасты, пустые бутылки из-под молока в холодильнике и что-то тому подобное. Так и мужчин порой доводят до бешенства некоторые женские привычки, присущие практически любой из нас.

1. Долгий и не всегда плодотворный женский шопинг

Поход с женой за покупками — для мужчин настоящий стресс. Фото © Freepik / peoplecreations

Давно известно, что поход с дамой сердца по магазинам может это сердце остановить. Нет ничего страшнее, чем два часа провести в примерочной, а после выйти со словами "что-то всё на мне плохо сидит, не буду брать". Серьёзно, лучше возьмите с собой подружку, зачем подвергать своего любимого мужчину такому стрессу?

2. То, что женщины часто ищут поддержку у других во время спора

Конечно, переспорить своего мужчину, особенно если он прав, под силу не каждой леди. Так почему бы не позвать на помощь кого-то постороннего? Причём бедняге даже необязательно находиться с вами в одном помещении. Достаточно лёгкого упоминания, и мужчина ненавидит знакомого всеми фибрами души. И вы ещё удивляетесь, откуда взялось столько анекдотов о войне между зятем и тёщей? Как любить этому несчастному горемыке маму жены, если та всегда встаёт между влюблёнными, даже если физически не присутствует рядом?

3. Мужчин бесят женские намёки и фраза "Он должен сам догадаться"

Почему мужчин так раздражают женские намёки? Фото © Freepik

Об умениях женщин говорить намёками тоже ходят настоящие легенды. Ну конечно же, в даме должна быть загадка, а верный рыцарь обязан понимать все её мечты и желания по одному лишь взгляду или тяжёлому вздоху. Только вот мы не в средневековом романе, написанном какой-нибудь мечтательницей, а в реальной жизни. И в ней мужчины не умеют читать мысли. Вы сами-то когда-нибудь пробовали понять, о чём мечтает он? А мы вам скажем: чтобы его женщина говорила прямо о своих желаниях, а не надувала губки, когда он купил не то. Хотите упростить жизнь и себе, и своему мужчине, тогда научитесь говорить о желаниях открыто — как о подарках, так и о действиях во время секса. Тогда в шарады играть не придётся и вы оба останетесь довольными.

4. Когда женщины воруют еду из мужской тарелки

Смотрели сериал "Друзья"? Там был шикарный персонаж Джо, у которого было правило: Джо не делится едой. Так вот этой фразой он выразил мнение каждого мужчины в мире. На его тарелке лежит именно столько, сколько он хотел, ни больше ни меньше. Если хочешь, он закажет тебе то же самое, только оставь его еду в покое.

5. Мужчин бесит женская фраза: "О чём ты сейчас думаешь, милый?"

Мужчин раздражает, когда их спрашивают, о чём они думают. Фото © Freepik / drobotdean

Существует несколько вечных вопросов, и это один из них. Шутка, конечно же. На самом деле это женщина может заниматься одним, а думать совсем о другом. Мужчины в этом вопросе куда проще. Они думают именно о том, чем занимаются. Смотрит кино, значит, все его мысли о фильме, забивает гвозди, поверьте, думает о гвоздях. А если ковыряет в ухе? Да, вы угадали, только об этом процессе все его думы. Нет тут никаких подводных камней, просто мужчины концентрируются на одном деле, поэтому и заканчивают его быстрее, и качество впечатляет. Практически ничто не способно отвлечь, когда они чем-то заняты. Ну кроме любимой женщины.

6. Когда женщины тратят слишком много времени на сборы

Конечно, когда возлюбленный пригласил на свидание, семейный выход, да куда угодно, выглядеть хочется на все сто. Вот только мужчина совершенно не способен понять, почему ради этих ста баллов надо проводить в ванной два, а то и три часа. Его философия проста: оделся, расчесался и всё. Мужским умом не понять, почему их дамы сердца не могут делать так же. Тут уж, как водится, остаётся просто смириться.

7. Постоянные женские опоздания

Регулярные опоздания — одна из женских привычек, которые убивают мужскую любовь. Фото © Freepik / ArthurHidden

Вот уж топ-1 в списке любого мужчины. Ну почему ни одна женщина в мире не способна прийти на встречу вовремя, а не спустя минимум 15 минут, а максимум так полтора-два часа. И это ещё ладно, если опаздывает только она, а ждёт её только он. А вот если из-за дамочки опаздывает и мужчина, то это можно сравнить со вселенской катастрофой. Ну решение тут простое, знаете ведь, сколько даме нужно на сборы. Вот и отправьте её начать их пораньше. И будет у вас в семье мир и покой. И любовь, конечно же.