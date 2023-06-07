Женщинам рассказали про правило пяти "не", которое поможет избежать измен мужа

Есть правило пяти "не", которое может помочь женщинам сделать так, чтобы их мужья не изменяли. О чём идёт речь, рассказал психолог, коуч Павел Раков.

Прежде всего женщине не стоит пренебрегать комплиментами. Следует всегда отмечать положительные качества партнёра. Зачастую мужчины изменяют именно из-за отсутствия внимания и ласки. Также не стоит избегать интима. Если секса уже давно не было, то его будут искать на стороне. Причём манипулировать им при конфликтах не надо.

"Не купил шубу? Нет постельных игрищ месяц! Не вынес мусор? Ну ладно, не будет всего сутки. При таком раскладе мужчина справедливо полагает, что вы — манипулятор, а потому он имеет право сходить налево", — пояснил Раков в беседе с порталом "Страсти".

Он также призвал женщин не думать, что мужчина "не такой", чтобы изменять. Пребывание в иллюзиях может разбиться о суровую реальность. Но и превращаться в Отелло в юбке тоже не стоит — это будет только мешать строить доверительные отношения. Мужчины не терпят тотального контроля.

"Поставьте чёткие границы, поняв, что для вас неприемлемо в отношениях. Жаркий флирт вашего партнёра с другими женщинами? Ночные переписки в мессенджерах с девушками? Обмен интимными фотографиями? Вы чётко должны говорить, что вас не устраивает. И если мужчина в итоге оставляет всё как есть, либо вы миритесь с таким положением дел, либо прекращаете отношения", — сказал психолог.

И напоследок — не доверяйте непроверенным людям. Зачастую женщины рассказывают подругам о действиях мужа, а потом тому передают эти же слова, но уже в искажённом виде. Сильный пол сочтёт это предательством. Обращаться в таком случае надо к психологам — они помогут разобраться и решить проблемы.