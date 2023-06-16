Родителям объяснили, что выбрать вместо запрета детям на макияж

Многие родители пресекают первые попытки девочек-подростков пользоваться макияжем и наказывают за это. Психолог Екатерина Маденко назвала это плохой стратегией, ведь угрозы могут лишь подорвать доверие у детей и вызовут протест.

Подростки наносят макияж для того, чтобы почувствовать себя взрослыми и поэкспериментировать над своей внешностью — это закономерный для взросления бунт, объяснила специалист.

"Многие родители пытаются оградить детей от подобных проявлений себя, призывают ребёнка заниматься учёбой и не думать о глупостях, но важно знать, что это точно не подействует. Поэтому важно стать ребёнку другом и направить его", — подчеркнула Маденко в беседе с "Газетой.ru".

Разумнее будет дать детям безопасную косметику и научить тонкостям правильного ухода за кожей, посоветовала врач. Можно стать опытным наставником для дочери, помочь ей разобраться в трендах — посмотреть видеоуроки или записаться вместе к визажисту на урок профессионального макияжа. Это позволит одновременно выстроить основанные на доверии отношения и научить девочку быть красивой в соответствии со своим возрастом, добавила специалист.

"Желание казаться старше и быть взрослым у подростка — это и про поддержку со стороны значимого взрослого тоже. Это про принятие его интересов и выбора", — уточнила Маденко.

Критика и вражда с собственным ребёнком из-за этики лишь навредит отношениям, подвела итог Екатерина.