Родителям объяснили, что выбрать вместо запрета детям на макияж
Психолог Маденко: Запрет детям делать макияж может привести к протесту
Многие родители пресекают первые попытки девочек-подростков пользоваться макияжем и наказывают за это. Психолог Екатерина Маденко назвала это плохой стратегией, ведь угрозы могут лишь подорвать доверие у детей и вызовут протест.
Подростки наносят макияж для того, чтобы почувствовать себя взрослыми и поэкспериментировать над своей внешностью — это закономерный для взросления бунт, объяснила специалист.
"Многие родители пытаются оградить детей от подобных проявлений себя, призывают ребёнка заниматься учёбой и не думать о глупостях, но важно знать, что это точно не подействует. Поэтому важно стать ребёнку другом и направить его", — подчеркнула Маденко в беседе с "Газетой.ru".
Разумнее будет дать детям безопасную косметику и научить тонкостям правильного ухода за кожей, посоветовала врач. Можно стать опытным наставником для дочери, помочь ей разобраться в трендах — посмотреть видеоуроки или записаться вместе к визажисту на урок профессионального макияжа. Это позволит одновременно выстроить основанные на доверии отношения и научить девочку быть красивой в соответствии со своим возрастом, добавила специалист.
"Желание казаться старше и быть взрослым у подростка — это и про поддержку со стороны значимого взрослого тоже. Это про принятие его интересов и выбора", — уточнила Маденко.
Критика и вражда с собственным ребёнком из-за этики лишь навредит отношениям, подвела итог Екатерина.
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