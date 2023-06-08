Онколог раскрыл, какая косметика и бытовая химия могут спровоцировать рак

Бытовая химия и декоративная косметика — наши постоянные спутники в уходе за домом и собой, но некоторые средства могут стать причиной развития злокачественной опухоли. Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

"Всё, что касается контакта с организмом человека, — косметика, бытовая химия, красители для тканей, — это соединения, которые были достаточно внимательно изучены на канцерогенность. Средства, обладающие канцерогенным эффектом, то есть химические индукторы опухоли, внесены в списки МАИР", — заявил эксперт.

МАИР (Международное агентство по изучению рака) классифицирует средства по четырём категориям: доказанные канцерогены, вероятные канцерогены, неклассифицируемые канцерогены и неканцерогены. Разрешённые к использованию средства точно не должны попадать в первые две группы, уточнил онколог.

"Если соблюдаются все техпроцедуры, правила, требования, то никаких канцерогенов там быть не должно. Но теоретически они могут появиться в бытовых средствах при нарушении условий хранения, техники производства, при использовании контрафактной продукции, которая не была проверена", — заключил Покровский.