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21 февраля, 13:23

Онколог объяснил, у кого может развиться рак кожи из-за маникюра с УФ-лампой

Онколог Серяков: Маникюр с УФ-лампой может навредить людям с чувствительной кожей

Маникюр, требующий воздействия ультрафиолета, может быть опасен для людей с чувствительной кожей, для тех, кто имеет пигментные невусы, для детей и подростков. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал главный онколог "СМ-Клиники", доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

"Если кожа слишком чувствительна и воздействие солнечного света быстро приводит к покраснению, шелушению, зуду, то при маникюре таким людям стоит быть осторожнее: подобная реакция на ультрафиолет связана с повышенным риском развития рака кожи", — объяснил врач.

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По его словам, повышенная чувствительность кожи может быть не только врождённой, но и приобретённой из-за некоторых лекарств или косметики с компонентами, повышающими фоточувствительность (апельсиновое масло или мускус). Также онколог предостерёг от такого маникюра тех, у кого есть псориаз и экзема, а также тех, у кого в анамнезе уже был рак кожи.

"Тем, у кого есть пигментные невусы на пальцах кистей и стоп, порекомендовал бы отказаться от маникюра с УФ-лампой или тщательно экранировать проблемные участки, использовать крем с высоким уровнем защиты SPF, перчатки антиультрафиолетовые с прорезями на концах пальцев", — советует Серяков.

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Никита Никонов
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