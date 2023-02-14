Учёные выяснили, могут ли сушилки для ногтей вызывать рак
Сразу несколько авторитетных медицинских организаций, включая Международное агентство по изучению рака, называют ультрафиолетовое излучение канцерогеном. Как пишет ТАСС, в связи с этим встаёт очевидный вопрос о способности сушилок для ногтей, содержащих такие лампы, провоцировать онкологию.
Недавнее нашумевшее исследование, появившееся в журнале Nature Communications, утверждает, что одна такая сушилка смогла убить или повредить ДНК трёх видов клеток, спровоцировав мутации, подобные предшествующим злокачественным образованиям.
Тем не менее авторы подчеркнули, что культуры, задействованные в эксперименте, не имели ороговевшего слоя, подобного присутствовавшему на кистях и стопах. А мутации на клетках могут отличаться от тех, что способны появиться на цельной коже. Более того, использовался всего один вид ламп, а время воздействия превышало длительность соответствующей процедуры.
Также против утверждений о вреде сушилок говорит и статистика заболеваемости меланомой среди 15–39-летних. За десять лет наблюдений она практически не изменилась.
Лайф уже писал о подобных догадках учёных из Калифорнийского университета. Они выяснили, что за 20-минутный сеанс воздействия УФ-лампы погибает 20–30% клеток, а при трёх последовательных сеансах — 65–75% клеток.
ТАСС / Алексей Кушниренко