Составлен топ-10 угощений, которыми нельзя кормить ребёнка в экзотических странах

Отдыхая с детьми за границей, особенно в экзотических странах, лучше избегать уличной еды, сырых продуктов, нарезанных фруктов и мороженого в шариках. Об этих и других потенциально опасных угощениях "Газете.ru" рассказала врач-диетолог клиники "Атлас" Анастасия Ефимова.

"Важно исключить непастеризованное молоко, сыр с плесенью, немытые овощи, фрукты и ягоды. Опасны также термически необработанные продукты: ракообразные, суши, блюда с сырым мясом или сырыми яйцами. Не стоит кормить ребёнка пастой "Карбонара" или тирамису", — перечислила она.

Также не стоит покупать уже нарезанные экзотические фрукты, предупреждает диетолог. Безопаснее купить фрукты на рынке или в магазине и тщательно вымыть их перед употреблением. В стоп-листе и уличная еда. Есть следует только в проверенных местах. Врач советует выбирать многолюдные заведения, где продукты хранят в холодильнике и еда "не ждёт" клиента.

Не следует давать ребёнку воду и другие напитки с кубиками льда. Лучше отдать предпочтение детской воде в закрытой бутылке. По словам медика, тот же принцип справедлив и для мороженого.

"Самый популярный южный десерт — мороженое. Но не берите его шариками с прилавка, отдавайте предпочтение запечатанному десерту из холодильника", — объясняет Ефимова.