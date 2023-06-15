5 главных мужских недостатков, и есть ли смысл с ними бороться — советы психологов

15 июня отмечается день мужских недостатков. Этот неформальный праздник — своего рода ответ на день женских недостатков, который отмечается 3 февраля. Психологи рассказали РИАМО о типичных недостатках, свойственных мужчинам, и объяснили, нужно ли с ними бороться.

1. Эгоизм. Женщины уверены, что это исключительно мужская черта характера, ведь мужчины якобы стремятся к самоутверждению, поэтому в первую очередь думают о себе. Но на самом деле эгоизм встречается у всех. Психолог Павел Раков подчёркивает, что эгоизм (и враньё) взращиваются в ответ на родительское давление, а также гиперлюбовь и всеобщее обожание ребёнка. Эгоизм ещё может быть признаком инфантильности, когда мужчину с детства не научили уважать чужие границы и договариваться.

2. Молчаливость и отсутствие фантазии — это блок отсутствия чувствительности, и тоже родом из детства, ведь многие черты характера зарождаются в семье, отмечает психолог Марина Галушко. Такой мужчина не умеет доносить до других свои чувства — ему кажется, что его всё равно никто не услышит. Отсутствие фантазии и стремления к романтике психологи объясняют так: мужчина не совершает романтичные поступки не потому что не хочет, а потому что не считает это нужным. Однако если романтизм пропал со временем, то, возможно, он не находил должного отклика, говорит психолог Инесса Спинка.

3. Грубость и агрессия — связаны с тем, то мужчина инфантилен или нарцисс: его баловали в семье, не учили уважать других людей, и теперь он любит манипулировать и обесценивать, говорит психолог Дарья Яушева. Павел Раков считает, что грубые мужские шуточки — это поведение, свойственное для мужского круга, но если партнёр знает, что они вам не нравятся и не спешит прекращать их поток, то это — попытка вас обесценить. Психологи отмечают, что грубость также может быть маской для общества.

4. Лень и беспомощность мужчин в бытовых вопросах. Это следствие гиперопеки со стороны родителей и запрета что-то делать по-хозяйству, говорит Инесса Спинка. Для него нормально, когда все домашние хлопоты ложатся на плечи женщины. Такому мужчине нужно показать, что есть альтернатива, и попробовать вместе приготовить ужин. А многие мужчины просто не готовы брать на себя "женские обязанности", считает психолог Юлия Кузнецова. Поэтому изменение образа жизни и поведения мужчины — это вопрос потребности в этих изменениях.

5. Излишний педантизм — является обратной стороной безалаберности. За этим может крыться желание "заслужить любовь" через собственную правильность. Дарья Яушева отмечает, что с точки зрения клинической психологии это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства или тревожного расстройства. С этим нужно работать специалистам.