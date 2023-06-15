5 главных мужских недостатков, и есть ли смысл с ними бороться — советы психологов
Психологи объяснили, есть ли смысл бороться с главными мужскими недостатками
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15 июня отмечается день мужских недостатков. Этот неформальный праздник — своего рода ответ на день женских недостатков, который отмечается 3 февраля. Психологи рассказали РИАМО о типичных недостатках, свойственных мужчинам, и объяснили, нужно ли с ними бороться.
1. Эгоизм. Женщины уверены, что это исключительно мужская черта характера, ведь мужчины якобы стремятся к самоутверждению, поэтому в первую очередь думают о себе. Но на самом деле эгоизм встречается у всех. Психолог Павел Раков подчёркивает, что эгоизм (и враньё) взращиваются в ответ на родительское давление, а также гиперлюбовь и всеобщее обожание ребёнка. Эгоизм ещё может быть признаком инфантильности, когда мужчину с детства не научили уважать чужие границы и договариваться.
2. Молчаливость и отсутствие фантазии — это блок отсутствия чувствительности, и тоже родом из детства, ведь многие черты характера зарождаются в семье, отмечает психолог Марина Галушко. Такой мужчина не умеет доносить до других свои чувства — ему кажется, что его всё равно никто не услышит. Отсутствие фантазии и стремления к романтике психологи объясняют так: мужчина не совершает романтичные поступки не потому что не хочет, а потому что не считает это нужным. Однако если романтизм пропал со временем, то, возможно, он не находил должного отклика, говорит психолог Инесса Спинка.
3. Грубость и агрессия — связаны с тем, то мужчина инфантилен или нарцисс: его баловали в семье, не учили уважать других людей, и теперь он любит манипулировать и обесценивать, говорит психолог Дарья Яушева. Павел Раков считает, что грубые мужские шуточки — это поведение, свойственное для мужского круга, но если партнёр знает, что они вам не нравятся и не спешит прекращать их поток, то это — попытка вас обесценить. Психологи отмечают, что грубость также может быть маской для общества.
4. Лень и беспомощность мужчин в бытовых вопросах. Это следствие гиперопеки со стороны родителей и запрета что-то делать по-хозяйству, говорит Инесса Спинка. Для него нормально, когда все домашние хлопоты ложатся на плечи женщины. Такому мужчине нужно показать, что есть альтернатива, и попробовать вместе приготовить ужин. А многие мужчины просто не готовы брать на себя "женские обязанности", считает психолог Юлия Кузнецова. Поэтому изменение образа жизни и поведения мужчины — это вопрос потребности в этих изменениях.
5. Излишний педантизм — является обратной стороной безалаберности. За этим может крыться желание "заслужить любовь" через собственную правильность. Дарья Яушева отмечает, что с точки зрения клинической психологии это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства или тревожного расстройства. С этим нужно работать специалистам.
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт Алла Далит отметила, что умение находить недостатки для их устранения – одно из любимых женских занятий. Женщина первым делом начинает улучшать своего избранника. Она пояснила, что недостатки мужчин могут быть больше выражением состояния, нежели чертами характера. Поэтому Далит советует представительницам слабого пола сначала разбираться, с чем можно мириться, а что категорически не укладывается в её образ идеального мужчины.