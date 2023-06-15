Топ-8 причин, почему мужчина может просто взять и уйти из семьи

В каждом браке случаются кризисы. Но одни семьи с ними справляются и становятся ещё ближе, а вот другие проверку не проходят. Ситуации бывают разные, и виноваты, как правило, оба партнёра. Часто случается, что и муж, и жена желают сохранить отношения и даже обращаются за помощью к психологу, вот только если разрыв неизбежен, то предотвратить его практически невозможно. Сегодня расскажем о возможных причинах ухода из семьи мужчины, что заставляет отца семейства оставлять своих родных?

1. Мужчина теряет интерес к супруге

Почему мужчина может уйти из семьи? Фото © Shutterstock

Поддерживать страсть на том же уровне, что и до свадьбы, довольно сложно. Часто жизнь пары именно из-за быта превращается в сплошное повторение одного и то же, а искра, чувства постепенно угасают. Потому мужчина и желает вырваться на волю, вдохнуть свежего воздуха. Чтобы избежать такой развязки, не позволяйте себе погрязнуть в делах, устраивайте романтические свидания, отдыхайте, приятно проводите время вместе. Можно снять номер в гостинице и сбежать от домашних на все выходные. Не бойтесь экспериментировать.

2. Мужчине кажется, что его ценность для домашних равна нулю

Каждый член семьи выполняет определённую функцию и старается для общего блага. Когда мужчина не ощущает, что является неотъемлемой частью этого процесса, то начинает чувствовать себя чужим и ненужным. Мол, жена и дети с лёгкостью проживут и без него. Это может вызвать злость и негодование. Поэтому очень важно распределять обязанности между всеми членами семьи. Иногда даже небольшие. Например, сделать его ответственным за оплату ипотеки, вождение автомобиля. Позвольте мужчине проявлять заботу и внимание, иногда важно не только правильно дарить подарки, но и получать их.

3. Между супругами нет секса

Может ли отсутствие секса привести к разводу? Фото © Shutterstock

Секс для мужчины часто играет куда более важную роль, чем для женщины. Через физическую близость они понимают, что их любят, уважают и желают. Если женщина ждёт материального подтверждения мужской любви в виде подарков, то супругу необходима именно ласка. Соответственно, раз секса давно нет или он скучный и дежурный, мужчине начинает казаться, что чувства ушли и жена с ним просто по привычке. Постарайтесь разнообразить вашу сексуальную жизнь, не бойтесь привнести что-то новое и необычное. Он должен знать, что по-прежнему интересен и привлекателен для своей второй половинки.

4. Между партнёрами не осталось ничего общего

Со временем все люди меняются, и это совершенно нормально. Нам уже неинтересны книги, которые мы обожали в детстве, мы не станем носить ту же одежду, что и десять лет назад, и не только. Глупо думать, что с годами ничего не изменится и в отношениях, но правильно ли из-за этого их разрывать. Даже если вам не хочется смотреть фильм, который он предлагает, или есть пиццу вместо роллов, иногда можно идти и на уступки. А лучше всего постарайтесь найти новое хобби, которое объединит и увлечёт вас обоих.

5. Разные взгляды на финансы

Часто ли причиной развода становятся деньги? Фото © Shutterstock

У всех время от времени случаются материальные трудности, и дело даже не всегда в потере финансов, а просто в том, что супруги не могут договориться. Один предпочитает тратить всё сразу, второй ратует за накопительство. Такие вопросы нередко становятся причиной крупных ссор. Если вдруг случилась беда, и муж потерял работу, не надо его пилить и обвинять. Наоборот, ему, как никогда, нужна ваша поддержка. От негативных эмоций мужчина может потерять всякую веру в себя и стремление идти вперёд. А вот с разными взглядами надо что-то делать: идти на компромиссы, договариваться, составить правила. Решение найти возможно всегда.

6. У супругов разные жизненные цели

Эту проблему решить уже сложнее. И, как правило, тут развод неизбежен. Иначе кто-то один обязательно будет страдать. У каждого человека в жизни есть цель, мечта. Ведь не просто так говорят, что муж и жена должны смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Если же эти направления разные, то им придётся разойтись по сторонам. К примеру, он хочет переехать жить в столицу, а жена предпочитает небольшие провинциальные города. Кто бы ни пошёл на уступки, всё равно придётся тяжело. Компромисс, конечно, можно найти. Но будет ли он всех устраивать, уже другой вопрос.

7. Не сошлись характерами

Частым поводом для разводов становятся мелкие ссоры. Фото © Shutterstock

Люди часто называют такую причину, когда их спрашивают о разводе. Но что это вообще значит? Да, наверное, всё и сразу: ссоры из-за пустяков, неумение контролировать свои эмоции, неуважение, различия во взглядах на определённые вещи. Все эти, казалось бы, мелочи являются поводом, чтобы устроить дома очередной скандал. Тут вариант один. Необходимо спокойно обсудить, что вас не устраивает в партнёре, и пойти на уступки. Если ради любви человек готов меняться, то это прекрасно. А если нет? Ну, на нет и суда нет.

8. Сложности с детьми

Дети нередко становятся причиной для развода. Причём тут можно говорить о разных ситуациях. К примеру, если это не первый брак и ребёнок у вашего супруга уже есть. Наладить с ним контакт бывает не так-то просто. Не надо пытаться заменить ему родную мать, но и запрещать отцу видеться со своим чадом тоже категорически нельзя. Ещё одной причиной может явиться то, что один из супругов хочет детей, а второй категорически нет, это уже проблема серьёзная. Есть тут и обратная сторона, когда у пары появляется ребёнок и жена полностью растворяется в своей роли матери, забыв о муже. Конечно, поначалу так и бывает, но забывать о том, что вы женщина, тоже не стоит. Иначе рискуете стать матерью-одиночкой. Каждую из этих причин следует решать спокойно и взвешенно. Но если сами с этим не справляетесь, есть смысл обратиться за помощью к специалисту.