Нейрокоуч объяснила, почему людям сложно извиняться

Некоторым сложно просить прощения, и причин тому может быть множество. Об основных — рассказала газете "Вечерняя Москва" нейрокоуч и специалист по работе мозга Бибигуль Кушалиева.

Во-первых, человек может отказываться признавать свои ошибки из-за ложного чувства гордости, завышенной (или заниженной) самооценки. Вторая причина — боязнь потерять авторитет перед партнёром, детьми и другими близкими вследствие признания собственной неправоты. Третья причина — человеку кажется, что, если он признается в содеянном, это испортит отношения, приведёт к конфликту или даже расставанию.

"На самом же деле умение просить прощения, так же как и умение великодушно прощать, — один из самых важных навыков, который позволяет строить более гармоничные и доверительные отношения с близкими. К тому же умение признавать свои ошибки и говорить об этом — это определённый этап работы над самим собой", — пояснила Кушалиева.

Признание собственных ошибок является важным аспектом личностного роста и развития, считает эксперт. Оно помогает учиться самоанализу и способствует приобретению жизненного опыта: если мы осознали свою ошибку, то постараемся больше такого не допускать. Умение извиняться — это один из способов повышения самооценки, говорит Кушалиева. Поступая так, вы начинаете уважать себя, осознавая при этом, что вы несовершенны, но готовы работать над собой и развиваться.

Ещё один плюс своевременных извинений — снятие напряжения в отношениях, увеличение степени доверия между вами и другим человеком, объяснила нейрокоуч. При этом важно не только просить прощения, но научиться отпускать гнев и обиду, которые могут негативно влиять на наше психоэмоциональное состояние.