Экстрасенс рассказала, парам с какими именами категорически нельзя заводить детей
Перед тем как побежать с благоверным в загс, проверьте совместимость по именам. Вдруг именно ваша пара окажется не предназначенной для совместной семейной жизни. Как же определить, можно или нет заводить влюблённым детей и жениться?
Влюблённость — прекрасное сильное чувство, но любовные отношения могут быть долгими и прочными только при хорошей совместимости партнёров. Одна из форм — совместимость по именам.
Любовная несовместимость по именам: каким парам не стоит заводить детей. Фото © Предоставлено LIFE
Экстрасенс Кристина Ольховая рассказала Лайфу, что каждое имя несёт свою энергетику. Получается, что в определённых сочетаниях может усиливаться или положительная, или отрицательная. Сегодня поговорим о том, какое сочетание имён неблагоприятно для создания семьи и рождения детей.
Совместимость имён Виктор и Антонина
Отношения двух людей с таким сочетанием имён редко оказываются прочными. Мужчина Виктор в этом союзе — очень земной и практичный, а женщина с именем Антонина — очень творческая и любит витать в облаках. Им трудно понять друг друга. Чем дольше влюблённые вместе, тем всё острее проявляются противоречия в характерах. Инициатором расставания чаще выступает мужчина по имени Виктор. В случае развода пару ждёт отчаянная борьба за право опеки над общими детьми, которая обернётся большими эмоциональными, психологическими и материальными потерями.
Паре с именами Андрей и Анна не стоит заводить детей
Совместимость по именам: пары, кому не суждено жить счастливо. Фото © Freepik
Оба партнёра в таком союзе — независимые люди с разными взглядами и целями в жизни. Между ними нет и не может быть взаимопонимания, а союз держится в основном на физической притягательности. Рождение ребёнка лишь усугубит и без того непростое положение вещей. Отношения чаще всего заканчиваются тем, что женщина с именем Анна уходит и рвёт все контакты с бывшим мужем, кого зовут Андрей. При этом брак без детей часто заканчивается по обоюдному согласию, а бывшие супруги остаются друзьями.
Какая любовная совместимость у Бориса и Варвары
Долгосрочные перспективы союза двух людей с такими именами практически равны нулю. То, что начиналось с любви с первого взгляда, заканчивается настоящей войной, в которой никто не хочет уступать. Необузданный нрав каждого из партнёров часто приводит к необдуманным поступкам. Общие дети Бориса и Варвары после развода оказываются не нужны обоим родителям и воспитываются преимущественно бабушками и дедушками.
Имена Олег и Надежда — какая совместимость?
Женщинам и мужчинам с какими именами не стоит строить семью. Фото © Freepik
Этот союз редко бывает прочным. Женщина с именем Надежда не склонна прощать своему избраннику даже малейшей оплошности. У неё, как правило, есть чёткие представления о том, каким должен быть муж. Проблема в том, что мужчина по имени Олег редко стремится соответствовать чужим ожиданиям. Со временем отношения влюблённых перерастают в шантаж, разменной монетой в котором становятся дети, что причиняет страдания всем членам семьи.
Егор и Елена не предназначены для счастья в семейной жизни
Карма этого союза такова, что рано или поздно один из партнёров начинает страдать от собственной неустроенности, теряет работу и цели в жизни. Второй партнёр на первых порах пытается спасти брак, но чем упорнее он тянет всё на себе, тем хуже идут дела у обоих. Сложные отношения между Егором и Еленой отражаются и на общих детях. Лучший вариант для партнёров с таким сочетанием имён — разойтись и строить свою жизнь по отдельности. Повторные браки обычно бывают весьма удачными.
Совместимость имён Илья и Екатерина
Любовная совместимость по именам: пары, обречённые на страдания в семейной жизни. Фото © Freepik
Разница энергетики имён в таком союзе рождает огромное количество обид и непонимания. У них слишком разные взгляды на быт, чтобы влюблённые могли ужиться под одной крышей. Это как раз тот случай, когда семейная лодка разбивается о быт, а все жертвы кораблекрушения тонут в волнах взаимных претензий и ненависти. Лучшее, что может сделать пара с сочетанием имён Илья и Екатерина, — мирно разойтись, сохранив тёплые воспоминания друг о друге.
Роман и Регина — какая совместимость по именам
Сложный союз и в первую очередь для мужчины по имени Роман. С одной стороны, он будет пленён яркой личностью своей избранницы, с другой — неуёмная жажда жизни Регины рано или поздно начнёт пугать мужа. Её запросы слишком велики для семейного бюджета, и чем больше Роман будет подстраиваться под интересы Регины, тем дальше он будет уходить от собственного предназначения. Эти роковые отношения часто имеют очень неприятные последствия.
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