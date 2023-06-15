Экстрасенс рассказала, парам с какими именами категорически нельзя заводить детей

Влюблённость — прекрасное сильное чувство, но любовные отношения могут быть долгими и прочными только при хорошей совместимости партнёров. Одна из форм — совместимость по именам.

Любовная несовместимость по именам: каким парам не стоит заводить детей. Фото © Предоставлено LIFE

Экстрасенс Кристина Ольховая рассказала Лайфу, что каждое имя несёт свою энергетику. Получается, что в определённых сочетаниях может усиливаться или положительная, или отрицательная. Сегодня поговорим о том, какое сочетание имён неблагоприятно для создания семьи и рождения детей.

Совместимость имён Виктор и Антонина

Отношения двух людей с таким сочетанием имён редко оказываются прочными. Мужчина Виктор в этом союзе — очень земной и практичный, а женщина с именем Антонина — очень творческая и любит витать в облаках. Им трудно понять друг друга. Чем дольше влюблённые вместе, тем всё острее проявляются противоречия в характерах. Инициатором расставания чаще выступает мужчина по имени Виктор. В случае развода пару ждёт отчаянная борьба за право опеки над общими детьми, которая обернётся большими эмоциональными, психологическими и материальными потерями.

Паре с именами Андрей и Анна не стоит заводить детей

Совместимость по именам: пары, кому не суждено жить счастливо. Фото © Freepik

Оба партнёра в таком союзе — независимые люди с разными взглядами и целями в жизни. Между ними нет и не может быть взаимопонимания, а союз держится в основном на физической притягательности. Рождение ребёнка лишь усугубит и без того непростое положение вещей. Отношения чаще всего заканчиваются тем, что женщина с именем Анна уходит и рвёт все контакты с бывшим мужем, кого зовут Андрей. При этом брак без детей часто заканчивается по обоюдному согласию, а бывшие супруги остаются друзьями.

Какая любовная совместимость у Бориса и Варвары

Долгосрочные перспективы союза двух людей с такими именами практически равны нулю. То, что начиналось с любви с первого взгляда, заканчивается настоящей войной, в которой никто не хочет уступать. Необузданный нрав каждого из партнёров часто приводит к необдуманным поступкам. Общие дети Бориса и Варвары после развода оказываются не нужны обоим родителям и воспитываются преимущественно бабушками и дедушками.

Имена Олег и Надежда — какая совместимость?

Женщинам и мужчинам с какими именами не стоит строить семью. Фото © Freepik

Этот союз редко бывает прочным. Женщина с именем Надежда не склонна прощать своему избраннику даже малейшей оплошности. У неё, как правило, есть чёткие представления о том, каким должен быть муж. Проблема в том, что мужчина по имени Олег редко стремится соответствовать чужим ожиданиям. Со временем отношения влюблённых перерастают в шантаж, разменной монетой в котором становятся дети, что причиняет страдания всем членам семьи.

Егор и Елена не предназначены для счастья в семейной жизни

Карма этого союза такова, что рано или поздно один из партнёров начинает страдать от собственной неустроенности, теряет работу и цели в жизни. Второй партнёр на первых порах пытается спасти брак, но чем упорнее он тянет всё на себе, тем хуже идут дела у обоих. Сложные отношения между Егором и Еленой отражаются и на общих детях. Лучший вариант для партнёров с таким сочетанием имён — разойтись и строить свою жизнь по отдельности. Повторные браки обычно бывают весьма удачными.

Совместимость имён Илья и Екатерина

Любовная совместимость по именам: пары, обречённые на страдания в семейной жизни. Фото © Freepik

Разница энергетики имён в таком союзе рождает огромное количество обид и непонимания. У них слишком разные взгляды на быт, чтобы влюблённые могли ужиться под одной крышей. Это как раз тот случай, когда семейная лодка разбивается о быт, а все жертвы кораблекрушения тонут в волнах взаимных претензий и ненависти. Лучшее, что может сделать пара с сочетанием имён Илья и Екатерина, — мирно разойтись, сохранив тёплые воспоминания друг о друге.

Роман и Регина — какая совместимость по именам