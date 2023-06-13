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13 июня, 13:01

5 причудливых женских имён из СССР, вернувшихся в моду в 2023 году

Евсения, Забава, Аксиния — девочками с этими именами уже забиты детские сады, вскоре они пачками будут приходить в первые классы. И если эти имена для вас странные, то что говорить про те из СССР, которые в 2023-м году снова в моде.

<p>Как во времена СССР любили называть девочек и какие имена стали популярными в 2023 году. Обложка © Shutterstock</p>

Как во времена СССР любили называть девочек и какие имена стали популярными в 2023 году. Обложка © Shutterstock

В наше время многие родители стремятся выбрать для своих детей необычные и редкие имена. Ведь знают, они помогут выделить исключительную личность ребёнка из "серой массы", подчеркнут его индивидуальность. В этой статье мы расскажем о пяти причудливых женских именах СССР, которые набирают популярность в последнее время.

Имя Регина

Имя Регина происходит от латинского слова, означающего "царица". Его обладательница обычно является сильной и уверенной в себе девушкой, которая любит контролировать ситуацию и быть лидером. Также это женское имя ассоциируется с роскошью и благородством.

Имя для девочки Тамара

Причудливые советские имена женщин, которыми снова называют дочек. Фото © Shutterstock

Причудливые советские имена женщин, которыми снова называют дочек. Фото © Shutterstock

Тамара — это имя, которое происходит от слова на иврите, означающего "финиковая пальма". Его обладательница обычно является стройной и изящной девушкой, обладающей хорошим вкусом и стилем. Также это имя ассоциируется с Востоком, где пальма является символом процветания и успеха.

Женское имя Янина

Янина — женское имя, которое происходит от греческого имени Яннис, означающего "божественный дар". Его обладательница обычно является чуткой и эмоциональной девушкой, которая любит выслушивать других и помогать им справиться с проблемами. Также имя Янина связано с греческой мифологией, где Яннис является богом времени и подарков.

Имя Элеонора

Как в СССР называли девочек и какие имена модны в 2023 году. Фото © Shutterstock

Как в СССР называли девочек и какие имена модны в 2023 году. Фото © Shutterstock

Корни уходят к древнегреческому слову "Έλεος", означающему "милосердие, сострадание". Обладательница имени Элеонора обычно является умной и творческой девушкой, которая обладает хорошим чувством юмора и любит новые знания. Также это имя ассоциируется с благородством и роскошью.

Имя Юлиана

Происходит от латинского имени Julianus, которое дословно переводится как "Юлиев", "из рода Юлиев". Его носительница обычно становится элегантной и красивой женщиной, которая обладает привлекательностью и умением поддерживать беседу. Имя Юлиана также ассоциируется с историческими личностями, такими как Юлий Цезарь, что добавляет ему дополнительный шарм и привлекательность.

Все эти имена обладают своей индивидуальностью и особенностями. Они могут стать настоящим украшением для своих обладательниц и помочь им подчеркнуть индивидуальность. Если вы ищете необычное имя для своего ребёнка, то, возможно, одно из этих имён станет для вас идеальным выбором.

Почему российские знаменитости дают детям необычные имена

Почему российские знаменитости дают детям необычные имена

Сергей Трофимов
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