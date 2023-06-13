5 причудливых женских имён из СССР, вернувшихся в моду в 2023 году
Евсения, Забава, Аксиния — девочками с этими именами уже забиты детские сады, вскоре они пачками будут приходить в первые классы. И если эти имена для вас странные, то что говорить про те из СССР, которые в 2023-м году снова в моде.
Как во времена СССР любили называть девочек и какие имена стали популярными в 2023 году. Обложка © Shutterstock
В наше время многие родители стремятся выбрать для своих детей необычные и редкие имена. Ведь знают, они помогут выделить исключительную личность ребёнка из "серой массы", подчеркнут его индивидуальность. В этой статье мы расскажем о пяти причудливых женских именах СССР, которые набирают популярность в последнее время.
Имя Регина
Имя Регина происходит от латинского слова, означающего "царица". Его обладательница обычно является сильной и уверенной в себе девушкой, которая любит контролировать ситуацию и быть лидером. Также это женское имя ассоциируется с роскошью и благородством.
Имя для девочки Тамара
Причудливые советские имена женщин, которыми снова называют дочек. Фото © Shutterstock
Тамара — это имя, которое происходит от слова на иврите, означающего "финиковая пальма". Его обладательница обычно является стройной и изящной девушкой, обладающей хорошим вкусом и стилем. Также это имя ассоциируется с Востоком, где пальма является символом процветания и успеха.
Женское имя Янина
Янина — женское имя, которое происходит от греческого имени Яннис, означающего "божественный дар". Его обладательница обычно является чуткой и эмоциональной девушкой, которая любит выслушивать других и помогать им справиться с проблемами. Также имя Янина связано с греческой мифологией, где Яннис является богом времени и подарков.
Имя Элеонора
Как в СССР называли девочек и какие имена модны в 2023 году. Фото © Shutterstock
Корни уходят к древнегреческому слову "Έλεος", означающему "милосердие, сострадание". Обладательница имени Элеонора обычно является умной и творческой девушкой, которая обладает хорошим чувством юмора и любит новые знания. Также это имя ассоциируется с благородством и роскошью.
Имя Юлиана
Происходит от латинского имени Julianus, которое дословно переводится как "Юлиев", "из рода Юлиев". Его носительница обычно становится элегантной и красивой женщиной, которая обладает привлекательностью и умением поддерживать беседу. Имя Юлиана также ассоциируется с историческими личностями, такими как Юлий Цезарь, что добавляет ему дополнительный шарм и привлекательность.
Все эти имена обладают своей индивидуальностью и особенностями. Они могут стать настоящим украшением для своих обладательниц и помочь им подчеркнуть индивидуальность. Если вы ищете необычное имя для своего ребёнка, то, возможно, одно из этих имён станет для вас идеальным выбором.