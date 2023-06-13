3 стрижки, безнадёжно устаревшие летом 2023: постричься так сейчас — опозориться

Правильно уложенная причёска, нужный оттенок волос и сама стрижка играют незаменимую роль в образе и внешности женщины. Какие-то нюансы старят, какие-то, наоборот, молодят. Но, как и с предметами гардероба, определённые парикмахерские тенденции со временем устаревают. И как бы стилист красиво ни уложил волосы, с этими стрижками вы будете всё равно выглядеть нелепо. Потому что они больше не модные.

Идеально геометричный боб-каре

Стрижки, которые летом 2023 носить больше не модно. Фото © Getty Images / Jun Sato

Помните знаменитую Викторию Бекхэм? Именно она стала олицетворением идеальной стрижки боб-каре. Чёткие грани, ровные линии, форма, всегда уложенная волосок к волоску. Раньше эта причёска и правда была на пике популярности. Но время не стоит на месте, тенденции поменялись. Летом 2023 больше всего ценится естественность, поэтому ни о каких видимых гранях не может идти и речи, забудьте про геометрию. Если нравится ходить с каре, то постригитесь под блант-боб с более мягкими переходами и не такой видной формой. Кстати, с чёлкой в летнем сезоне 2023 года эта стрижка чуть ли не на первом месте в модном топе стилистов.

Стрижка "медуза"

Как точно не надо стричься летом 2023, если не хотите испортить свою внешность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zhonglin

Иногда очень странные варианты стрижек попадают в модные тренды. Весь предыдущий сезон женщины просили у своих стилистов по волосам постричь их именно так. Но, увы, именно дерзкая "медуза" летом 2023 перестала удивлять и шокировать. Только если в плохом смысле, побуждая задать вопрос "зачем это старьё вообще носить". Чем она отличалась? Стрижка "медуза" получила своё название из-за резкого перехода от коротких прядей боб-каре, отстриженных в первом слое прически, к длинным волосам второго слоя под ним. Из-за чего внешне причёска и напоминала медузу: шапочка и из-под неё торчат длинные ножки. Но, так как летом 2023 в моде естественность, такая причёска не вызовет ожидаемой положительной реакции.

Причёски с массивной чёлкой

Безнадёжно устаревшие стрижки, которые выбрать себе на лето 2023 — преступление против стиля. Фото © Getty Images / Taylor Hill