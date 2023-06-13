25-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 13 июня

Согласно народному календарю, 13 июня — праздник Еремея Распрягальника, православная же церковь чтит сегодня апостола Ерма. Он жил в Каппадокии в I–II веках и был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Данные его биографии расходятся: по одним источникам, апостол претерпел немало гонений, а скончался мирно. Другие утверждают, что он мученически был казнён. Известно лишь, что Ерм являлся епископом Филиппополя Фракийского, а также является автором раннехристианского сочинения "Пастырь". Народный же праздник был назван таким образом, так как 13 июня заканчивался сев — и лошадей распрягали, благодарили за работу, затем кормили, купали и позволяли отдохнуть. Ещё этот день носил название Бобовник из-за того, что тогда сажали бобовые.

Чего ждать от 25-х лунных суток, 13 июня 2023 года

Чего ожидать от 13 июня 2023 года, 25-х лунных суток? Фото © Freepik / haritanita

25-й лунный день — период убывающей Луны. Когда мы пытаемся познать себя и найти ответы на давно беспокоящие вопросы. Символами данного периода являются черепаха, которая даёт защиту от бед, раковина, олицетворяющая начало жизни, и сосуды с мёртвой и живой водой. Они несут значение перехода в иной мир и одновременно возрождения. Счастливое число 13 июня — семь, цвет — все оттенки насыщенно-зелёного.

25-е лунные сутки проходят под действием пассивной и созерцательной энергетики. Несмотря на характер, она сегодня очень сильная, на это влияет правящая стихия — метал. В 25-й лунный день лучше не совершать активных действий, а провести время тихо и размеренно, любой шаг лучше несколько раз обдумать, прежде чем сделать. Вам выпадает шанс отдохнуть от мирской суеты и подумать о себе и окружающем мире. Найти гармонию в собственной душе и чувствах. Если это удастся, то вы сможете привести в порядок свою жизнь.

25-й лунный день: что можно делать 13 июня 2023 года

Что можно делать в 25-й лунный день — 13 июня 2023 года? Фото © Freepik / javi_indy

В 25-е лунные сутки нужно уделить время для самого себя, что обязательно надо сделать, чтобы прожить этот день с пользой и радостью. Сегодня замечательный момент для медитаций, самопознания, размышлений. Проведите его спокойно и неторопливо.

13 июня — лучше всего провести в одиночестве, подумать о себе и своей жизни.

У вас есть возможность раскрыть свои таланты и самореализоваться в чём-то, заняться творчеством.

Можно доверять интуиции, она не подведёт.

В первую половину дня лучше потратить время на отдых и релакс. Займитесь здоровьем, сделайте личные дела.

Где-то в середине дня у вас случится прилив сил. Можно съездить на природу.

25-е лунные сутки располагают к любым операциям с недвижимостью.

Также удача поджидает желающих зачать ребёнка.

Согласно народным приметам, 13 июня нужно постараться общаться только с позитивными людьми.

Лошадям на Еремея Распрягальника надо давать выходной. Их нужно хорошо покормить, выгулять, помыть, окружить лаской и заботой.

Можно делать дома уборку, заниматься мелкой работой.

Для любовных дел день крайне положительный. Подготовка к свадьбе будет удачной. А вот саму свадьбу, если играть сегодня, то шумного празднества устраивать не стоит.

13 июня можно купаться в открытых водоёмах, мыться в бане.

Ещё, согласно народному календарю, сегодня удачный день для любовных гаданий и других обрядов, связанных с возлюбленным.

Что нельзя делать в 25-й лунный день, 13 июня 2023 года

Что нельзя делать в 25-й лунный день — 13 июня 2023 года? Фото © Freepik

Чтобы 13 июня прошло без происшествий, стоит соблюдать некоторые ограничения. 25-е лунные сутки не подходят для начало новых крупных дел. С ними лучше повременить. А вот если дело уже было начато, то откладывать в долгий ящик его не стоит.

Сегодня крайне важно держать свои эмоции под контролем. Хотя это и будет трудно. В связи с чем не следует приступать к работе совместно с кем-то, это не лучшее время для общения. Найти общий язык будет проблематично. Если есть возможность, то свою задачу следует выполнить самостоятельно.

Для работы и бизнеса момент тоже не самый удачный. Какие-либо важные решения лучше стоит перенести на другой день.

Запрещается 13 июня спорить, ругаться, выяснять отношения.

25-й лунный день опасен для здоровья. Если сегодня подстричь волосы, это может увеличить глазное давление и привести к ухудшению зрения. Вероятны и другие болезни, связанные с глазами.

С ушами тоже следует быть поосторожнее. Звёзды не рекомендуют сегодня лечить ушную раковину и внутреннее ухо, а также прокалывать уши.

Категорически запрещено принимать новые лекарства. Болеющим людям необходимо быть на чеку. Для них день очень опасный.

Что касается народных примет этого дня, то, согласно им, на Еремея Распрягальника нельзя было запрягать лошадь в телегу и ездить на ней. Это приводит к неудаче в дороге.

Считается, что 13 июня — неблагоприятный день для переезда. Это принесёт беды с работой и финансами. Может пострадать и здоровье.

Запрещается сегодня сильно повышать голос, согласно народным поверьям, это притянет несчастья и беды.

Если упала булавка, которую использовали от сглаза и порчи, то брать её в руки нельзя. Иначе весь накопленный негатив может перейти на вас.

Сегодня запрещено кого-либо пугать. В целом испытывать страх и тоску 13 июня нежелательно. Надо по возможности избегать этих эмоций. Так как иначе, по примете, они могут поселиться в сердце на долгое время.