25-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 13 июня
Сегодня, 13 июня, — 25-е лунные сутки. Они начнутся в 01:41. Это день мудрости и одиночества. Рассказываем, что можно делать, а от чего лучше воздержаться.
Что можно и что нельзя делать 13 июня. Фото © Freepik
Согласно народному календарю, 13 июня — праздник Еремея Распрягальника, православная же церковь чтит сегодня апостола Ерма. Он жил в Каппадокии в I–II веках и был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Данные его биографии расходятся: по одним источникам, апостол претерпел немало гонений, а скончался мирно. Другие утверждают, что он мученически был казнён. Известно лишь, что Ерм являлся епископом Филиппополя Фракийского, а также является автором раннехристианского сочинения "Пастырь". Народный же праздник был назван таким образом, так как 13 июня заканчивался сев — и лошадей распрягали, благодарили за работу, затем кормили, купали и позволяли отдохнуть. Ещё этот день носил название Бобовник из-за того, что тогда сажали бобовые.
Чего ждать от 25-х лунных суток, 13 июня 2023 года
Чего ожидать от 13 июня 2023 года, 25-х лунных суток? Фото © Freepik / haritanita
25-й лунный день — период убывающей Луны. Когда мы пытаемся познать себя и найти ответы на давно беспокоящие вопросы. Символами данного периода являются черепаха, которая даёт защиту от бед, раковина, олицетворяющая начало жизни, и сосуды с мёртвой и живой водой. Они несут значение перехода в иной мир и одновременно возрождения. Счастливое число 13 июня — семь, цвет — все оттенки насыщенно-зелёного.
25-е лунные сутки проходят под действием пассивной и созерцательной энергетики. Несмотря на характер, она сегодня очень сильная, на это влияет правящая стихия — метал. В 25-й лунный день лучше не совершать активных действий, а провести время тихо и размеренно, любой шаг лучше несколько раз обдумать, прежде чем сделать. Вам выпадает шанс отдохнуть от мирской суеты и подумать о себе и окружающем мире. Найти гармонию в собственной душе и чувствах. Если это удастся, то вы сможете привести в порядок свою жизнь.
25-й лунный день: что можно делать 13 июня 2023 года
Что можно делать в 25-й лунный день — 13 июня 2023 года? Фото © Freepik / javi_indy
В 25-е лунные сутки нужно уделить время для самого себя, что обязательно надо сделать, чтобы прожить этот день с пользой и радостью.
- Сегодня замечательный момент для медитаций, самопознания, размышлений. Проведите его спокойно и неторопливо.
- 13 июня — лучше всего провести в одиночестве, подумать о себе и своей жизни.
- У вас есть возможность раскрыть свои таланты и самореализоваться в чём-то, заняться творчеством.
- Можно доверять интуиции, она не подведёт.
- В первую половину дня лучше потратить время на отдых и релакс. Займитесь здоровьем, сделайте личные дела.
- Где-то в середине дня у вас случится прилив сил. Можно съездить на природу.
- 25-е лунные сутки располагают к любым операциям с недвижимостью.
- Также удача поджидает желающих зачать ребёнка.
- Согласно народным приметам, 13 июня нужно постараться общаться только с позитивными людьми.
- Лошадям на Еремея Распрягальника надо давать выходной. Их нужно хорошо покормить, выгулять, помыть, окружить лаской и заботой.
- Можно делать дома уборку, заниматься мелкой работой.
- Для любовных дел день крайне положительный. Подготовка к свадьбе будет удачной. А вот саму свадьбу, если играть сегодня, то шумного празднества устраивать не стоит.
- 13 июня можно купаться в открытых водоёмах, мыться в бане.
- Ещё, согласно народному календарю, сегодня удачный день для любовных гаданий и других обрядов, связанных с возлюбленным.
Что нельзя делать в 25-й лунный день, 13 июня 2023 года
Что нельзя делать в 25-й лунный день — 13 июня 2023 года? Фото © Freepik
Чтобы 13 июня прошло без происшествий, стоит соблюдать некоторые ограничения.
- 25-е лунные сутки не подходят для начало новых крупных дел. С ними лучше повременить. А вот если дело уже было начато, то откладывать в долгий ящик его не стоит.
- Сегодня крайне важно держать свои эмоции под контролем. Хотя это и будет трудно. В связи с чем не следует приступать к работе совместно с кем-то, это не лучшее время для общения. Найти общий язык будет проблематично. Если есть возможность, то свою задачу следует выполнить самостоятельно.
- Для работы и бизнеса момент тоже не самый удачный. Какие-либо важные решения лучше стоит перенести на другой день.
- Запрещается 13 июня спорить, ругаться, выяснять отношения.
- 25-й лунный день опасен для здоровья. Если сегодня подстричь волосы, это может увеличить глазное давление и привести к ухудшению зрения. Вероятны и другие болезни, связанные с глазами.
- С ушами тоже следует быть поосторожнее. Звёзды не рекомендуют сегодня лечить ушную раковину и внутреннее ухо, а также прокалывать уши.
- Категорически запрещено принимать новые лекарства. Болеющим людям необходимо быть на чеку. Для них день очень опасный.
- Что касается народных примет этого дня, то, согласно им, на Еремея Распрягальника нельзя было запрягать лошадь в телегу и ездить на ней. Это приводит к неудаче в дороге.
- Считается, что 13 июня — неблагоприятный день для переезда. Это принесёт беды с работой и финансами. Может пострадать и здоровье.
- Запрещается сегодня сильно повышать голос, согласно народным поверьям, это притянет несчастья и беды.
- Если упала булавка, которую использовали от сглаза и порчи, то брать её в руки нельзя. Иначе весь накопленный негатив может перейти на вас.
- Сегодня запрещено кого-либо пугать. В целом испытывать страх и тоску 13 июня нежелательно. Надо по возможности избегать этих эмоций. Так как иначе, по примете, они могут поселиться в сердце на долгое время.
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