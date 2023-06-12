Вместо "призрака Киева": На Украине заявили о высвободившихся душах казаков после прорыва Каховской ГЭС

На Украине после разрушения Каховской ГЭС начала распространяться новая легенда — якобы после прорыва плотины там освободились души запорожских казаков-характерников, некогда похороненных в той местности. А теперь они будто бы вместе с их главарём Сирко будут влиять на ход боевых действий. Соответствующими сообщениями в соцсетях начали делиться украинские эзотерики.

Они пишут, что взрыв дамбы якобы избавил от воды "сакральную местность Великий Луг", которая входила в Запорожскую Сечь и была затоплена в 1955–1957 годах.

"Ранее на тонком плане я видела много казаков, которые хаотично сражались. Когда я спросила их ещё тогда, когда это всё закончится, они сказали, что когда их главный скажет. В "Инсте" шерится инфа о том, что на месте Каховской ГЭС было затопление Большого Луга и там же были спрятаны мощи Сирка. Это ж и есть тот главный для духов казаков", — написала одна из блогерш, называющая себя "регрессологом".