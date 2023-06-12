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12 июня, 11:48

Вместо "призрака Киева": На Украине заявили о высвободившихся душах казаков после прорыва Каховской ГЭС

В Киеве решили, что прорыв Каховской ГЭС освободил души похороненных там казаков

На Украине после разрушения Каховской ГЭС начала распространяться новая легенда — якобы после прорыва плотины там освободились души запорожских казаков-характерников, некогда похороненных в той местности. А теперь они будто бы вместе с их главарём Сирко будут влиять на ход боевых действий. Соответствующими сообщениями в соцсетях начали делиться украинские эзотерики.

Они пишут, что взрыв дамбы якобы избавил от воды "сакральную местность Великий Луг", которая входила в Запорожскую Сечь и была затоплена в 1955–1957 годах.

"Ранее на тонком плане я видела много казаков, которые хаотично сражались. Когда я спросила их ещё тогда, когда это всё закончится, они сказали, что когда их главный скажет. В "Инсте" шерится инфа о том, что на месте Каховской ГЭС было затопление Большого Луга и там же были спрятаны мощи Сирка. Это ж и есть тот главный для духов казаков", — написала одна из блогерш, называющая себя "регрессологом".

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Напомним, ранее на Украине распространился миф о "призраке Киева". Так прозвали погибшего майора Степана Тарабалку. По легенде, этот "призрак" якобы сбил 40 российских самолётов, летая на МиГ-29, и всё это якобы в самом начале спецоперации. Само командование ВВС Украины опровергло данную версию.

Обложка ©

Wikipedia / Липунов Г.А.

Илья Суриков
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