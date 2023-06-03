Призрачный патруль: Что такое боевая магия и кто ею владеет В традициях разных народов существуют легенды о древней магии воинов, превращении в опасные минуты в животных для наиболее серьёзного отпора врагу и даже особых умениях воздействовать на противника через силы природы. 2 июня, 23:40 Обложка © Кадр из фильма "Росомаха" режиссер Джеймс Мэнголд, сценарист Марк Бомбэк, Скотт Фрэнк / Film.ru

"Характерники"

"Характерниками" называли запорожских казаков, приносивших присягу русским царям и защищавших рубежи Российской империи на Украине, которая испокон веков была частью Российского государства и некой буферной зоной, защищавшей центральные области от нападений соседей. По легендам, казаки обладали особым магическим даром, таинственными умениями и военной магией.

Само слово "характерник" означает человека, наделённого огромной силой и необычными способностями. То есть они обладали знаниями лекарей, которые разбирались в травах и могли лечить. Почему казаки? По одной из легенд, потому что они могли "казать", то есть обладали экстрасенсорными способностями, видели врага за много километров и даже превращались в животных, чтобы зайти или выйти незамеченными из тыла врага. Такую информацию приводит в своей книге "Древняя история казачества" историк Евграф Савельев.

Шаманы северных народов способны принимать облик животных — медведей, волков и даже рыб. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

На особой доске почёта стоят якутские и бурятские воины, обученные народным традициям, где немаловажную роль играет шаманизм и поклонение природе, понимание её основ и управление стихиями. Согласно мифологии, шаманы этой части России, да и вообще северных народов, способны принимать облик животных — медведей, волков и даже рыб.

Необычные истории в своих мемуарах оставляли фронтовики, служившие с представителями народов Севера в Великую Отечественную. Их уникальные способности видеть то, что не видел больше никто рядом из сослуживцев, предупреждать тайные замыслы противника поражали воображение. Так, одну из уловок фашистов распознал командир снайперского подразделения Жамбыл Ешеевич Тулаев. Он заметил стог сена, к которому крался немецкий офицер, и понял, что это замаскированная палатка командования недалеко от линии боевого соприкосновения.

Когда его расспросили, как он вычислил и точно попал в немецкого офицера, находившегося внутри, то его ответ обескуражил: "Я увидел немецкого офицера в замаскированной палатке "внутренним глазом". Как объяснил снайпер, для всего этого он обычно вызывает с того света своего земляка-шамана, который, превратившись в птицу, летит и показывает, куда надо стрелять.

Воины-медведи

Берсерк. Фото © Shutterstock

Согласно скандинавской мифологии, неистовость и непобедимость берсерков остались в веках. Известно, что они были воинами, способными впадать в особую боевую ярость, от которой их сила и ловкость значительно возрастали. Состояние боевого экстаза снижало их чувствительность к боли. Существуют версии, что берсерки были членами тайного мужского союза, почитавшего бога Одина, внутри которого они проходили обряды посвящения в воины.

Их часто видели сражающимися в медвежьих шкурах на голое тело, поэтому за ними закрепилась слава воинов-медведей. Позднее, в конце XVIII века, шведский учёный Самюэль Эдманн предположил, что, подобно жителям северо-востока Азии, берсерки могли использовать отвар из мухоморов, который и придавал им чувство непобедимости и лишал страха. Но всё это осталось на уровне предположений.

Пёсьеголовые

Кухулин в бою. Фото © Wikipedia

Мировая мифология богата на легенды о воинах-псах или волках. Этот сюжет прослеживается со времён основания Рима и вскормленных волчицей его основателях — Реме и Ромуле, а также уходит глубоко в кельтскую культуру. С представлением о воинах-псах пытаются связать и имя кельтского героя Кухулина ("пёс Куланна"), которое он принял вместо своего детского имени Сетанта, совершив первый подвиг. Кроме того, воины с человеческим телом и волчьими головами встречаются даже на скифских украшениях.

В эту же копилку теорий логично ложится икона "Тайна святого мученика Христофора" с ликом пса, которого после реформы Никона в 1655 году было запрещено изображать на иконах в таком виде. Однако это не остановило старообрядцев. Спустя время, уже в наши дни, эти изображения породили сотни конспирологических версий о целой расе людей-собак или волков, в далёкие времена сосуществовавших рядом с обычным человеком в его современном виде.

Воины-ягуары и воины-орлы

Воин-ягуар (посередине, между двумя воинами-орлами). Фото © Wikipedia / The Field Museum Library

В армии ацтеков, помимо ополчения, существовали воины-профессионалы. Её элитой являлись воины-ягуары и орлы. Они были знатного происхождения. Этим воинам приписывали магические способности, но обладал ими не каждый представитель элитного подразделения, а только избранные. Считается, что впоследствии такие способности были утеряны. Обучать военному мастерству их начинали с детства, к 17 годам они считались взрослыми и начинали повышать свой социальный рейтинг при помощи побед и захвата пленников, которых потом приносили в жертву.

Авторы Мари Медведева