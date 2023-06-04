Предсказания о том, как закончится СВО, развале ЕС и судьбе Америки Что обещают на ближайшие годы предсказатели, нумерологи и астрологи России и всему миру. 3 июня, 23:40 Обложка © Shutterstock

Провокация на Украине

Математика Седика Афгана всё чаще называют провидцем, потому что все его прогнозы сбываются. Очередную провокацию против России он предсказал, ориентируясь на середину лета: важным числом станет 17 июля 2023 года. Помимо того, могут распространиться болезни, созданные искусственным путём. Эти события могут коснуться всего человечества, уверяет учёный. Следующий серьёзный конфликт, по его словам, состоится только через три десятка лет — в 2055 году.

2023 год для России

Российский астролог Павел Глоба обещал доллару неминуемый крах. С каждым годом этой валюте будут доверять всё меньше, пока она не станет простой валютой, что уже начинает сбываться. 2023 год может стать, по его мнению, "экономическим армагеддоном", так как число торговых ограничений увеличивается, население стареет, растёт и безработица. О таких же последствиях говорит индийский астролог Абики Анад, который разбирает проблемы засухи на планете.

Оба астролога говорят, что климатические изменения могут привести к кризисам и даже войнам за земли. Глоба назвал самыми опасными месяцами для России июнь, июль и ноябрь. В это время возможно обострение военного конфликта, климатические катастрофы.

Военнослужащие Центрального военного округа на танках Т-72Б3М в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Согласно нумерологическим традициям, год отвечает за локализацию конфликтов по всему миру. В то же время этот год позволяет человеку заняться самоизучением, психологией и медитацией.

Когда ждать завершения СВО

Завершение российской спецоперации нумеролог Марияна Анаэль обещает к 2024 году, то есть до конца текущего. Конец года будет ознаменован подписанием мирного соглашения на условиях России. По словам нумеролога, это событие подтверждают цифры, идентичные значению в год окончания Великой Отечественной войны. Также будет создана коалиция дружественных стран, напоминающая по своим контурам СССР.

Когда произойдёт развал ЕС

ОМОН применяет слезоточивый газ для разгона толпы во время первомайского трудового марша во Франции. Фото © Shutterstock

Про ЕС Седик Афган говорит, что Евросоюз скоро развалится, простым людям не нравится военный конфликт на Украине. Эти события могут начаться в 2027 году, а закончиться — только спустя пять лет.

Что произойдёт с Америкой

По словам Седика Афгана, 2025 год для США станет важным во всех отношениях: начнётся переломный этап падения, великая держава начнёт заваливаться. В 2027 году её уже не будет. Американские власти он открыто называет Сатаной.

Авторы Мари Медведева