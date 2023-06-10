Ретроградная Венера – 2023: В какие дни лета категорически нельзя выходить замуж

В астрологии каждая планета несёт своё особенное значение. Например, Меркурий отвечает за технологии и связь, сфера ответственности Сатурна — дисциплина и воздержание. Ну а Венера, как всем известно, покровительствует любви, семейной гармонии и браку. Именно поэтому так важно считаться с нею, когда собираетесь связать свою судьбу с другим человеком. Рассказываем подробнее, что это за явление — ретроградная Венера — и почему во время неё нельзя выходить замуж.

Что такое ретроградная Венера и какое влияние имеет?

По своей сути ретроградной Венерой называют момент оптической иллюзии, когда создаётся впечатление, будто планета начала двигаться в противоположном направлении, против звёзд. В действительности такого, конечно, не происходит. Нам так лишь кажется. Однако, несмотря на это, данное явление играет важную роль для мира астрологии и несёт определённое значение.

Что такое ретроградная Венера и когда она будет в 2023 году. Фото © Shutterstock

Прежде чем планировать свадебную церемонию, следует убедиться в том, что планета любви стоит в благоприятном положении. То есть двигаться должна прямо, находиться в знаке своего управления и быть видимой за пределами лучей Солнца. Также она должна контактировать с планетами-благодетелями и держаться подальше от вредителей. При ретроградном положении такое в принципе невозможно. Её гармония нарушена, а, соединяясь с Солнцем, Венера становится невидимой в его лучах, то есть как бы сожжённой.

Главное назначение планеты любви, конечно же, в объединении, создании гармонии и подобных вещах. Но вот в период ретроградности все эти положительные действия как бы искажаются и действуют не совсем в позитивном ключе. К примеру, женатый мужчина может бросить семью ради любовницы. Или стать парой могут два совершенно неподходящих друг другу человека. Это влечёт за собой определённые последствия, например осуждение со стороны окружающих, расистские, социальные настроения, с которыми влюблённым придётся долго бороться. В период ретроградной Венеры возникает всегда очень много секс-скандалов. Появившиеся пары будут сталкиваться с проблемами, их совместный путь будет весьма сложным.

Почему нельзя жениться на ретроградную Венеру – 2023?

В этот раз ретроградной Венерой – 2023 будет управлять Чёрная Луна. А потому во второй половине лета всё, что связано с любовью и финансами, будет восприниматься искажённо и даже неадекватно. Появятся сложности с восприятием себя и своей внешности. От экспериментов лучше воздержаться, особенно с пластикой, — последствия непредсказуемы. И как бы не пришлось потом сильно пожалеть. Это вполне подождёт до сентября. Принимать судьбоносные решения в сфере любви тоже не стоит, как и заводить новые романы или изменять своему партнёру. Есть риск, что вы беззаветно влюбитесь в человека, который совсем вас не стоит. Последующий разрыв и разочарование будут болезненными.

С какими проблемами можно столкнуться, если пожениться на ретроградную Венеру. Фото © Shutterstock

Но самое главное, в период ретроградной Венеры – 2023 не советуют заключать браки. Конечно, сразу ударяться в панику не стоит, но если заявление ещё не подано, то лучше всё же повременить. В конце концов, прежде свои чувства надо проверить, спешить в таких делах не нужно. Это период, когда можно исправить сделанные ошибки, попросить прощения, примириться с партнёром, если разорвали вашу связь по ошибке. Сейчас отношения проходят проверку. И если связать себя брачными узами в ретроградную Венеру, эта проверка продлится всю семейную жизнь. А такое вряд ли кого-то обрадует.

Так в какие же дни ретроградной Венеры не стоит связывать себя узами брака? Согласно астрологии, это дни с 23 июля по 4 сентября 2023 года. Поверьте, лучше всего подождать и сильнее укрепить ваши чувства. Это одно из важнейших решений в жизни — и подходить к нему надо обдуманно. Всем счастья и любви!