Главные эзотерические различия кошек и собак, а также миссий питомцев в доме человека

Эзотерики верят, что всё в нашей жизни происходит не просто так. Опоздали на рейс в последний момент, перед свадьбой застукали любимого человека за изменой, увидели во время чёрной полосы обнадёживающий знак. Примеров может быть ещё очень много, но правда ли, что все они банальная случайность?

Даже, казалось бы, такое простое и незамысловатое действие — взять домой пушистика — может быть предопределено Вселенной. Но почему? В чём отличия владельцев кошек от тех, кому нравятся собаки? Оказалось, всё зависит от энергетики человека, ведь эти животные нуждаются в разной.

Чем отличаются владельцы кошек от владельцев собак с точки зрения эзотерики. Фото © Freepik / arthurhidden

Например, кошки больше склонны поддерживать хозяев в момент упадка. То есть усатые-полосатые питаются негативной энергетикой. Вы наверняка замечали: когда грустно или что-то болит, питомец, словно почувствовав, начинает уделять повышенное внимание. Недуг вскоре отступает или притупляется, а настроение поднимается. Это не просто совпадение, так и должно быть. Коты, как говорят изучающие эзотерику, созданы для баланса в доме. Они уравновешивают в человеке энергетические минусы и плюсы.

Каким людям по характеру подходят собаки, а кому стоит завести котика и почему. Фото © Freepik / lookstudio

А вот собаки питаются энергией положительной, приумножая её. Этим существам важны взгляды и яркие эмоции своего хозяина. Пёсели, что интересно, реагируют на жизненные события очень схоже с человеком, испытывая яркий спектр чувств как от трагедий и печали, так и от радости рождения чего-то нового. Не просто так говорят, что собака — член семьи. Её энергетическое значение в доме своего хозяина занимает именно такое место. Спросите любого владельца этого питомца, вам ответят, что так и есть.