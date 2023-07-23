В фильме Гайдая "Спортлото-82" найден позорный киноляп, который никто не замечал целых 40 лет

В 1982 году легендарный режиссёр и сценарист Леонид Гайдай, подаривший советскому кинозрителю такие шедевры, как "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие, выпустил на суд ещё один фильм — "Спортлото-82". Кино посмотрели свыше 55 миллионов человек. Это последняя картина в карьере народного артиста СССР, ставшая лидером советского кинопроката. Хотя отзывы были намного хуже, чем на его прошлые фильмы.

Весь сюжет строится вокруг выигрышного билета лотереи "Спортлото". Главный герой Костя Луков, сыгранный Альгисом Арлаускасом, едет в вымышленный город Южногорск с ещё тремя пассажирами — спекулянтом, туристом и девушкой, спешащей к своему жениху. По воле судьбы все они оказываются втянуты в круговорот забавных и запутанных событий борьбы за заветный выигрыш. Но самым интересным в этом фильме является совсем другое — по-настоящему эпический киноляп, который не заметил даже сам Леонид Гайдай. Дело в том, что на протяжении всей ленты мы видим целых четыре варианта желанного лотерейного билета.

В фильме "Спортлото-82" номер выигрышного билета меняется три раза. Кадр из фильма © "Спортлото-82". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарист — Владлен Бахнов / Kinopoisk.ru

Неужели авторы не потрудились сделать несколько одинаковых экземпляров главного предмета фильма, на котором строится всё повествование от начала до конца? Хотя есть версия, что подобный финт совершили нарочно, чтобы подловить внимательного зрителя. Ведь сложно поверить, будто сам великий Гайдай пропустил столь грубую ошибку. Номер выигрышного билета меняется от кадра к кадру. И это притом что на нём несколько раз заостряют внимание в картине. Чем объяснить подобный ляп? Неизвестно. И раскрыть эту тайну уже никогда не удастся.

В киноленте "Спортлото-82" мы видим три разных номера выигрышного билета. Кадр из фильма © "Спортлото-82". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарист — Владлен Бахнов / Kinopoisk.ru