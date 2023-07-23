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23 июля, 11:45

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды

В Москве ожидается шквалистый ветер и гроза с дождём

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождём и усиление ветра. Такая погода может продлиться до 18:00. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Об ухудшении погоды также рассказали в столичном управлении МЧС. Там подтвердили, что ожидается шквалистое усиление ветра и ливень. Жителям города рекомендовали не укрываться под деревьями от дождя и не парковать рядом с ними машины.

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Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин заявил о том, что после мощных ливней в Москву всё же вернётся тёплая погода.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Илья Суриков
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