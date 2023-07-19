"Нам повезло": Москвичей призвали не отчаиваться в ожидании тёплой погоды

После мощных ливней в Москву всё же вернётся тёплая погода. Об этом заявил синоптик, метеоролог Александр Ильин.

По его словам, нынешние дожди, сильный ветер и холод вызваны скандинавским циклоном, который пришёл на север средней полосы РФ через Северную Атлантику. Если бы он пошёл в регион напрямую, то температура опустилась бы более чем на шесть-семь градусов.

"Так что нам повезло. Конечно, потеплеет. Сегодня один из самых холодных, неприятных дней, но уже во второй половине дня из-за разрывов в поле облачности местами появится солнце", — отметил Ильин в беседе с телеканалом "360".

По его словам, завтра температура достигнет +20 градусов, а уже с пятницы превысит эту отметку. Комментируя прогнозы, в которых говорилось, что это лето на Земле может стать самым жарким за полтора века, специалист отметил: необходимо смотреть не на пиковые значения, а на среднемесячные. Если 19 июля наблюдается низкая температура, это не значит, что дальше будет только такая погода.