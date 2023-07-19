Парки культуры и зоопарк в Москве открылись после проливных дождей
В Москве открылись парки культуры и отдыха после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка в телеграм-канале.
"Парки культуры и отдыха вновь открыты! С нетерпением ждём гостей и жителей столицы на уютные прогулки по паркам", — говорится в сообщении.
Также об открытии написала в телеграм-канале пресс-служба Московского зоопарка. Там подчеркнули, что ждут желающих в гости.
Напомним, 18 июля в Москве прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. Улицы в центре столицы оказались затоплены. В результате непогоды на Сокольническом Валу упало дерево посреди проезжей части. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках, затоплены многие улицы. Сегодня синоптики сообщили, что за последние сутки в Москве выпала треть всей июльской нормы осадков. Также утром 19 июля в столице из-за непогоды закрылись парки культуры и отдыха и зоопарк.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин