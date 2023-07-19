Парки культуры и зоопарк в Москве открылись после проливных дождей

В Москве открылись парки культуры и отдыха после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка в телеграм-канале.

"Парки культуры и отдыха вновь открыты! С нетерпением ждём гостей и жителей столицы на уютные прогулки по паркам", — говорится в сообщении.