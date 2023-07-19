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19 июля, 07:33

В Москве из-за непогоды закрылись парки культуры и отдыха и зоопарк

Из-за непогоды в Москве закрылись парки культуры и отдыха, а также зоопарк. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

"Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом", — говорится в телеграм-канале Мосгорпарка.

Аналогичное сообщение появилось и в телеграм-канале Московского зоопарка. Сроки возобновления работы учреждения там не уточнили, но решение о закрытии было принято также из-за непогоды.

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Напомним, 18 июля в Москве прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. Улицы в центре столицы оказались затоплены. В результате непогоды на Сокольническом Валу упало дерево посреди проезжей части. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках, затоплены многие улицы. Сегодня синоптики сообщили, что за последние сутки в Москве выпала треть всей июльской нормы осадков.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Максим Плетнёв
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