В Москве из-за непогоды закрылись парки культуры и отдыха и зоопарк

Из-за непогоды в Москве закрылись парки культуры и отдыха, а также зоопарк. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

"Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом", — говорится в телеграм-канале Мосгорпарка.