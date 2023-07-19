В Госдуме не увидели больших рисков для москвичей из-за ливней
Депутат Леонов: Ливни в Москве не представляют угрозы для жизни
Обрушившиеся на Москву ливни не представляют угрозы для жизни из-за особенностей географии столичного региона. Такое мнение высказал депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов.
"Опасная ситуация может возникнуть, только если очень сильные дожди, люди в подвале и их затапливает. А так, у нас нет гор, у нас нет селевых потоков, у нас нет больших масс воды", — отметил он в беседе с RТ.
По его словам, основной проблемой во время ливней в Москве являются ливневые стоки. Он считает, что вода уходит с улиц недостаточно быстро.
Ранее Лайф рассказывал о том, что за 18 июля в Москве выпала треть месячной нормы осадков. В столице был сильный ливень со шквалистым ветром. Подтопленными оказались многие улицы, из-за чего один из горожан даже устроил заплыв на лодке.
Агентство "Москва" / Александр Авилов