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19 июля, 10:40

В Госдуме не увидели больших рисков для москвичей из-за ливней

Депутат Леонов: Ливни в Москве не представляют угрозы для жизни

Обрушившиеся на Москву ливни не представляют угрозы для жизни из-за особенностей географии столичного региона. Такое мнение высказал депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов.

"Опасная ситуация может возникнуть, только если очень сильные дожди, люди в подвале и их затапливает. А так, у нас нет гор, у нас нет селевых потоков, у нас нет больших масс воды", — отметил он в беседе с RТ.

По его словам, основной проблемой во время ливней в Москве являются ливневые стоки. Он считает, что вода уходит с улиц недостаточно быстро.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что за 18 июля в Москве выпала треть месячной нормы осадков. В столице был сильный ливень со шквалистым ветром. Подтопленными оказались многие улицы, из-за чего один из горожан даже устроил заплыв на лодке.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Суриков
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