Россиянам объяснили, ждать ли летом пожароопасной погоды в центре страны
Климатолог Карнаухов: В Центральной России не будет повторения жары 2010 года
В Центральной России не повторятся аномально жаркая погода и пожары 2010 года, несмотря на Эль-Ниньо. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.
"Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России. Всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей", — пояснил Карнаухов в беседе с радио Sputnik.
Климатолог добавил, что погодные аномалии этого года связаны с явлением Эль-Ниньо, например экстремальная жара в некоторых российских регионах в июле. Погодная аномалия в этом году наблюдается по всему миру, пояснил эксперт. Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.
А ранее Лайф писал, что июнь 2023 года назван самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений. Но эта температура ещё не предельная. Климатологи обещают волну тепла из Северной Африки, так что в некоторых регионах Южной и Центральной Европы столбики термометров поднимутся почти до 40 градусов.
Unsplash