Россиянам объяснили, ждать ли летом пожароопасной погоды в центре страны

В Центральной России не повторятся аномально жаркая погода и пожары 2010 года, несмотря на Эль-Ниньо. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

"Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России. Всего этого, по-видимому, в нынешнем году не будет, поскольку в Центральной России прошло достаточное количество дождей", — пояснил Карнаухов в беседе с радио Sputnik.

Климатолог добавил, что погодные аномалии этого года связаны с явлением Эль-Ниньо, например экстремальная жара в некоторых российских регионах в июле. Погодная аномалия в этом году наблюдается по всему миру, пояснил эксперт. Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.