Москвичам пообещали жару до 28 градусов

В понедельник, 17 июля, в Москву вновь вернётся лето, но лишь на два дня. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Насчёт сильной жары — нет. Наоборот, такая настоящая летняя погода — 25–27, до 28 градусов, но недолго", — сказал синоптик, добавив, что уже в среду, 19 июля, столбики термометров резко пойдут вниз и останутся там до конца недели.

А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил в своём телеграм-канале, что во вторник в тёплом секторе циклона пройдут небольшие дожди, а вечером и в ночь на среду с приближением холодного атмосферного фронта атмосфера выстрелит интенсивными ливнями и грозами. Согласно его прогнозу, в столичном регионе выпадет треть месячного объёма осадков.

Локальные дожди и слабые мозаичные осадки возможны и в среду – пятницу, температура ночью будет 9–15 градусов, днём — 17–24. Однако к выходным распогодится и чуть потеплеет.