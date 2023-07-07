Сердечникам объяснили, почему в период "погодных качелей" нельзя прекращать приём препаратов

Уже на следующей неделе жара в Москве сменится похолоданием и дождями. На этом фоне самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. По словам заведующего отделением кардиологии Долгопрудненской больницы Альберта Ягудаева, особенно в зоне риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В жару у таких пациентов, как правило, снижается артериальное давление и они прекращают приём гипотензивных препаратов. Но метеорологические условия меняются, давление скачет, это может привести к инфаркту и инсульту. Поэтому гипертоники с высокой степенью метеочувствительности должны понимать, что нужно продолжать ранее подобранную гипотензивную терапию", — пояснил медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

То же самое касается и людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. К таким относятся артрит, ревматизм и в том числе перенесённый ранее инсульт. Пациенты с перечисленными недугами не должны забывать, какую нагрузку на организм оказывает резкая смена погоды, поэтому им важно принимать прописанные медиками препараты.