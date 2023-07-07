Сердечникам объяснили, почему в период "погодных качелей" нельзя прекращать приём препаратов
Кардиолог Ягудаев: При смене погоды нельзя прекращать лечение сосудов и сердца
Уже на следующей неделе жара в Москве сменится похолоданием и дождями. На этом фоне самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. По словам заведующего отделением кардиологии Долгопрудненской больницы Альберта Ягудаева, особенно в зоне риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"В жару у таких пациентов, как правило, снижается артериальное давление и они прекращают приём гипотензивных препаратов. Но метеорологические условия меняются, давление скачет, это может привести к инфаркту и инсульту. Поэтому гипертоники с высокой степенью метеочувствительности должны понимать, что нужно продолжать ранее подобранную гипотензивную терапию", — пояснил медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
То же самое касается и людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. К таким относятся артрит, ревматизм и в том числе перенесённый ранее инсульт. Пациенты с перечисленными недугами не должны забывать, какую нагрузку на организм оказывает резкая смена погоды, поэтому им важно принимать прописанные медиками препараты.
Ранее Лайф рассказывал, что минувшая ночь в Москве стала не только самой тёплой для 7 июля за всю историю наблюдений, но и опасной. Всё дело в её тропическом характере. Такие ночи оказывают гораздо большую нагрузку на организм, чем дневная жара, потому что тело не успевает отдохнуть от тепла — наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических заболеваний, особенно у сердечников.
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