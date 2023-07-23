В Санкт-Петербурге прошла репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге сегодня состоялась репетиция Военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Десятки кораблей, а также подводные лодки и катера под командованием офицеров совершили манёвры, чтобы 30 июля показать мощь и красоту флота. Видео делится телеканал "Санкт-Петербург".
В Санкт-Петербурге проходит репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Репетиции парада в Кронштадте и на берегах Невы привлекли большое внимание горожан. Некоторые из них не смогут насладиться парадом воочию, однако благодаря сегодняшней тренировке поймут, как это происходит.
Добавим, что в Санкт-Петербурге сейчас разведены четыре моста — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Из-за этого автомобилисты выбирают маршруты объезда центра. При этом участок Западного скоростного диаметра от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта на время масштабной репетиции стал бесплатным, но это не касается транзитного трафика.
Ранее Лайф писал, что ко Дню ВМФ в городе на Неве развесят почти 1,5 тысячи флагов и баннеров. Вся эта атрибутика будет радовать горожан до 31 июля.