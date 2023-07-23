В Санкт-Петербурге прошла репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Санкт-Петербурге сегодня состоялась репетиция Военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Десятки кораблей, а также подводные лодки и катера под командованием офицеров совершили манёвры, чтобы 30 июля показать мощь и красоту флота. Видео делится телеканал "Санкт-Петербург".

В Санкт-Петербурге проходит репетиция Военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Репетиции парада в Кронштадте и на берегах Невы привлекли большое внимание горожан. Некоторые из них не смогут насладиться парадом воочию, однако благодаря сегодняшней тренировке поймут, как это происходит.

Добавим, что в Санкт-Петербурге сейчас разведены четыре моста — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Из-за этого автомобилисты выбирают маршруты объезда центра. При этом участок Западного скоростного диаметра от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта на время масштабной репетиции стал бесплатным, но это не касается транзитного трафика.