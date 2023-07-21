МФЦ начали выдачу спецпропусков в Кронштадт на День ВМФ

30 июля в честь Дня ВМФ в Петербурге пройдёт Главный военно-морской парад, и на время его проведения въезд автотранспорта в город будет ограничен. В связи с этим жителям Кронштадта предлагается оформить специальный пропуск, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, жители острова Котлин уже с 21 июля могут оформить пропуск в МФЦ на улице Зосимова — это можно сделать без предварительной записи с 09:30 до 21:00. Документ выдают в день обращения, заявки принимаются по 29 июля включительно. Также уточняется, что на каждый автомобиль нужно оформлять отдельное заявление.