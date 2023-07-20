В Петербурге развесят почти 1,5 тысячи флагов и баннеров ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург ко Дню Военно-морского флота украсят Андреевскими флагами, стягами Военно-морского свода сигналов, баннерами с праздничной символикой и российскими триколорами. Вся эта атрибутика появится в Северной столице 23 июля и будет радовать жителей до 31 числа, рассказали в пресс-службе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Сильнее всего принарядят центр города у акватории Невы: мосты, центральные набережные, стрелку Васильевского острова, территорию Кронштадта, Марсово поле и подъездные дороги к аэропорту, рассказали в пресс-службе газете "Петербургский дневник". Для празднования Дня ВМФ в этом году используют 1430 единиц оборудования — это почти втрое больше, чем потребовалось в 2022. Например, известно, что в городе развесят 538 баннеров и больше шести сотен флагов.

Кроме того, с 14 июля в Петербурге на рекламных стендах размещают более двух сотен плакатов на тему праздника. Праздничные видео транслируют для жителей и гостей культурной столицы с десяти электронных экранов.