В Петербурге захотели увековечить память о группе "Король и Шут" и её лидере

Группа "Король и Шут" стала большим явлением в культуре РФ. Песни коллектива продолжают слушать многие поклонники, а на улицах городов, в том числе Петербурга, можно услышать, как композиции коллектива исполняют местные музыканты. Также в Северной столице регулярно появляются граффити, связанные с "Королём и Шутом". В связи с этим вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский предложил увековечить память о лидере коллектива Михаиле Горшенёве и группе в целом.

"Жители нашего города хотят сохранить память о "Короле и Шуте". Мне кажется, есть смысл подумать над этим. Необходимо посоветоваться с членами семьи Михаила Горшенёва, фанатами группы и найти какое-то место в городе, чтобы достойно увековечить память легендарного коллектива", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

В каком именно виде планируют увековечить память о коллективе, он не уточнил. Единственное условие — это не должно портить исторический облик Петербурга. Пиотровский признался, что является давним поклонником группы, а первую кассету "Короля и Шута" он купил ещё будучи школьником.