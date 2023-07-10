Сыгравшую жену Горшка актрису бросил парень из-за обнажёнки, которую зритель так и не увидел

Актриса Валери Зоидова воплотила сразу два ярких образа в биографическом сериале Рустама Мосафира "Король и Шут": ей досталась роль Анфисы — девушки лидера группы Михаила Горшенёва, а также Повелительницы мух — её фантазийного альтер эго, живущего в параллельной творческой реальности. В обоих случаях у Зоидовой на экране были экстравагантные костюмы и очень откровенное, вызывающее поведение. Но, оказалось, была ещё одна сцена, не вошедшая в финальный монтаж, которая разделила жизнь актрисы на до и после.

По словам Зоидовой, в этой сцене она должна была бежать по набережной совершенно обнажённой, но температура на улице стала минусовой и съёмки перенесли в помещение.

"Вообще сцена пережила очень много трансформаций. Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому, когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась", — призналась актриса в беседе со Starhit.

По словам самого режиссёра, эпизод с обнажённой Валери Зоидовой пришлось вырезать не потому, что он был плохо снят или не получился. Просто в этой ленте он смотрелся чужеродно, как будто вставлен из какого-то другого кино.

"Она правда неплохая, рассказывает о порноиндустрии в Петербурге 96-го года. Но как будто бы не должна была быть в сериале", — сказал Рустам Мосафир.