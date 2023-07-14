Петербуржцев предупредили об изменении графика разводки мостов из-за парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге изменён график разводки мостов. Переправы будут разведены дольше, чем обычно, в ночь на 16 июля. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Уточняется, что Литейный, Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты будут недоступны для транспорта и пешеходов до шести утра. График изменили из-за подготовки к проведению Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году — 30-го.

Автомобилистам напоминают, что после того, как переправы будут наведены, движение по ним откроется лишь спустя 15 минут. Поэтому водителям стоит быть внимательными и планировать маршруты своих поездок заблаговременно.