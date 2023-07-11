Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" состоится 18 и 19 июля

В Северной столице 18 и 19 июля состоится музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта и регионального комитета по культуре. Для зрителей выступят, в частности, Катя Адушкина, Хабиб, Егор Шип, Gavrilina, Karna.Val и Тося Чайкина.

В первый день на сцене проведут шоу "Знай наших!" — в нём будут участвовать Николай Басков, Дима Билан, Елена Ваенга, Ирина Дубцова, "Земляне", Стас Пьеха и Елена Север. Кроме того, зрители увидят Викторию Дайнеко, Славу, Дениса Майданова, Любовь Успенскую, Родиона Газманова, Александра Воробьёва, Анну Семенович и Митю Фомина.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", 19 июля пройдёт концерт "Звёзды Русского Радио", на котором выступят Григорий Лепс, Amirchik, Filatov & Karas и Burito. Также в нём будут участвовать Денис Клявер, Севиль, Звонкий, Александр Панайотов и Мот.