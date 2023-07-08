Названы самые популярные города России среди туристов в летний период

Санкт-Петербург и Москва стали самыми востребованными городами России среди туристов в этом летнем сезоне, следует из исследования, опубликованного RТ.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали поиски отелей на июль и август и выяснили, что на Северную столицу приходится 14,7% от всех поисковых запросов по нашей стране. Там туристы хотят полюбоваться красотами города и стать свидетелями ночного разведения мостов.

Москву же в период летней жары хотят посетить 14,4% путешественников, чтобы обойти многие исторические места и достопримечательности. Третьим по популярности стал город Сочи (13,2%), где большинство россиян планируют отдыхать и ни в чём себе не отказывать. На Казань приходится лишь 6,4% отельных поисков. Большинство туристов идут на обзорную автобусную экскурсию и посещают популярные достопримечательности в окрестностях города — "Остров-град Свияжск на теплоходе".

Екатеринбургом этим летом интересуются 4,8% путешественников, которые выбирают изучение достопримечательностей с гидом. Самым популярным экскурсионным маршрутом стал "Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова". На следующих позициях расположились пляжные Геленджик (3,2%) и Анапа (3%), а также Нижний Новгород (2,8%) со своими историческими памятниками и местами. А завершили топ-10 Калининград (2%) и Махачкала (1,9%), куда туристы едут узнать богатую историю городов.