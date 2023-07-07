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7 июля, 16:01

Лайф узнал у туристов, как отдыхается на том самом "пляже-человейнике" в Анапе

Туристы рассказали, что огромное количество людей в Анапе никого не смущает

Недавно Лайф опубликовал видео, где у моря в Анапе скопилось огромное количество людей, пляж буквально превратился в "человейник". А сегодня мы поговорили с этими туристами, они назвали плюсы и минусы пляжа. Спойлер: огромное количество отдыхающих почти никого не смущает.

Как рассказали нам отпускники, среди достоинств этого места отдыха — то, что здесь "доступно, мелко, красиво, удобно, отсутствуют волны". При этом туристы признают, что здесь действительно яблоку негде упасть. Однако это не мешает получать удовольствие от отдыха:

— Количество людей не так сильно смущает.

— Чем больше народа, тем лучше: не так скучно, можно с кем-то познакомиться.

— Надо 5–10 минут искать место, как на парковке в городе.

Туристы рассказали, что огромное количество людей в Анапе никого не смущает. Видео © SHOT

Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов

Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов

Кадры вызвали резонанс как у потенциальных туристов, так и у местной власти, которая опровергла информацию о нехватке мест на городских пляжах. А в Министерстве курортов Кубани Лайфу даже назвали "незаезженные курорты", где можно отдохнуть вместо переполненной Анапы.

Александра Вишнякова
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