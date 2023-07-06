Незаезженные курорты Кубани: Где отдохнуть вместо переполненной Анапы

Как правило, в Краснодарском крае особой популярностью пользуются те курорты, названия которых у всех на слуху: Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа, а также Витязево. Возможно, именно это и привело к заполненности пляжей, которая наблюдается в последние дни. Однако ошибочно предполагать, что это единственные места для летнего отдыха на Кубани. Как рассказали Лайфу в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края, в регионе есть множество незаезженных мест, где можно спокойно позагорать на песчаном пляже и чудесно провести время с семьёй.

Свободные пляжи в Краснодарском крае находятся в Бетте, Кринице, а также Прасковеевке Фото © Unsplash

"Обычно переполнены те курорты, названия которых у всех на слуху: Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа и Витязево. Но рядом с тем же Геленджиком прекрасные и свободные пляжи в Бетте, Кринице, Прасковеевке. И, к слову, именно в Прасковеевке находится знаменитая скала Парус. Шикарные песчаные просторные пляжи в посёлке Веселовка", — рассказали в ведомстве.

Не стоит оставлять без внимания и Азовское побережье, чьи пляжи оснащены современными лежаками, навесами, аэрариями и душами. К тому же море на побережье достаточно тёплое и мелкое, что идеально подойдёт для отдыха семьям с детьми.

Отдыхающим рекомендовали обратить внимание и на Азовское побережье Фото © Unsplash

В министерстве также рассказали, что за первое полугодие в Краснодарском крае уже отдохнуло более 6 миллионов человек, из них только за июнь — 2,4 миллиона. До конца летнего сезона Кубань планирует принять ещё порядка 6,5 миллиона отдыхающих. Таким образом, турпоток за летний сезон составит не менее 9 миллионов человек.