Эксперт связал переполненные пляжи Анапы с отменой туров в Крым

Толпы отдыхающих туристов на пляже Анапы могли образоваться из-за пробок на Крымском мосту. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"В последние несколько дней были страшные пробки на Крымский мост. Многие люди обращались и в турагентства, и самостоятельно меняли брони в Крыму к близлежащему населённому пункту — это Анапа", — сказал он в беседе с радио "Говорит Москва".

По словам эксперта, за последнюю неделю спрос на отдых в Анапе вырос на 20–30%. Он считает, что это те люди, которые изначально ехали в Крым, но всё же передумали стоять в многочасовых пробках, которые образовались ещё 1 июля. Тогда было зафиксировано увеличение трафика на 40%.

"Потом ехать ещё от Крымского моста до той же Ялты четыре часа, когда от пробки всего лишь в одном часе находится Анапа. Многие люди, особенно с маленькими детьми, поменяли свои бронирования с Крыма на Анапу", — добавил Мкртчян.