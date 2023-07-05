Эксперт связал переполненные пляжи Анапы с отменой туров в Крым
Эксперт Мкртчян объяснил толпы людей на пляже в Анапе пробкой на Крымском мосту
Толпы отдыхающих туристов на пляже Анапы могли образоваться из-за пробок на Крымском мосту. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
"В последние несколько дней были страшные пробки на Крымский мост. Многие люди обращались и в турагентства, и самостоятельно меняли брони в Крыму к близлежащему населённому пункту — это Анапа", — сказал он в беседе с радио "Говорит Москва".
По словам эксперта, за последнюю неделю спрос на отдых в Анапе вырос на 20–30%. Он считает, что это те люди, которые изначально ехали в Крым, но всё же передумали стоять в многочасовых пробках, которые образовались ещё 1 июля. Тогда было зафиксировано увеличение трафика на 40%.
"Потом ехать ещё от Крымского моста до той же Ялты четыре часа, когда от пробки всего лишь в одном часе находится Анапа. Многие люди, особенно с маленькими детьми, поменяли свои бронирования с Крыма на Анапу", — добавил Мкртчян.
Ранее Лайф публиковал видео и рассказывал о том, что на пляже Анапы скопилось огромное количество людей. Отдыхающих настолько много, что многим приходится загорать стоя — там трудно найти место даже для того, чтобы просто присесть.
Telegram / SHOT