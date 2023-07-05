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5 июля, 10:56

Гигантская пробка у Крымского моста ликвидирована после вмешательства Путина

Минтранс: Пробка у Крымского моста со стороны Кубани ликвидирована

<p>Пробки у Крымского моста больше нет. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/nnlukashenko/365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Николай Лукашенко</a></p>

Пробки у Крымского моста больше нет. Обложка © Telegram / Николай Лукашенко

Пробка у Керченского моста со стороны Краснодарского края наконец ликвидирована, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", — написал он в телеграм-канале и опубликовал снимок, на котором видна свободная дорога.

Аксёнов доложил Путину о риске новой пробки на Крымском мосту в августе

Аксёнов доложил Путину о риске новой пробки на Крымском мосту в августе

Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. В этот день было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной стало большое число желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды. А 4 июня президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и главой Крыма.

Наталья Исакова
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