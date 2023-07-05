Гигантская пробка у Крымского моста ликвидирована после вмешательства Путина

Пробка у Керченского моста со стороны Краснодарского края наконец ликвидирована, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет", — написал он в телеграм-канале и опубликовал снимок, на котором видна свободная дорога.