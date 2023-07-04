Названы даты, когда ситуация с пробками на Крымском мосту станет пиковой
Савельев ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля
Нагрузка на Крымском мосту, где с 1 июля скапливаются большие пробки, может достичь пика 16–17 июля. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"На наш взгляд, Владимир Владимирович, сейчас пиковая ситуация будет примерно 16–17 июля. Я говорил сегодня с Аксёновым Сергеем Валерьевичем (глава Крыма. — Прим. Лайфа), у него такая же оценка. Когда туристический поток нахлынет, потом он будет спадать", — сказал Савельев.
По его словам, увеличенная нагрузка на мост ожидается в пятницу, субботу и воскресенье.
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. В этот день было зафиксировано увеличение трафика на 40%. Причиной стало большое число желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды, функционирует 80 пунктов досмотра.
ТАСС / Юрий Березнюк