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1 июля, 22:45

Пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться

Глава Минтранса Крыма Лукашенко: Пробка у Крымского моста стала уменьшаться

Автомобильная очередь у Крымского моста наконец начала медленно таять. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, по состоянию на 01:00 пробка со стороны Краснодарского края составляла 4,5 километра, а время ожидания — три часа. Затор со стороны Крыма растянулся всего на 200 метров, период ожидания — 20 минут.

Тем временем мучающимся в пробке автомобилистам организовали выдачу питьевой воды.

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

На Крымском мосту прошли антитеррористические учения

Ранее Лайф писал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась пробка длиной около девяти километров.

Обложка ©

t.me / opershtab23

Анатолий Симоненко
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