Пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться
Глава Минтранса Крыма Лукашенко: Пробка у Крымского моста стала уменьшаться
Автомобильная очередь у Крымского моста наконец начала медленно таять. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По его словам, по состоянию на 01:00 пробка со стороны Краснодарского края составляла 4,5 километра, а время ожидания — три часа. Затор со стороны Крыма растянулся всего на 200 метров, период ожидания — 20 минут.
Тем временем мучающимся в пробке автомобилистам организовали выдачу питьевой воды.
Ранее Лайф писал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась пробка длиной около девяти километров.
t.me / opershtab23