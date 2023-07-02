Пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться

Автомобильная очередь у Крымского моста наконец начала медленно таять. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, по состоянию на 01:00 пробка со стороны Краснодарского края составляла 4,5 километра, а время ожидания — три часа. Затор со стороны Крыма растянулся всего на 200 метров, период ожидания — 20 минут.