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1 июля, 14:38

На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани достигла 9 километров

<p>Пробка на подъезде к Крымскому мосту. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/opershtab23/7154" target="_blank" rel="noopener noreferrer">opershtab23</a></p>

Пробка на подъезде к Крымскому мосту. Обложка © t.me / opershtab23

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась пробка из автомобилей длиной около девяти километров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в сообщении.

Организована раздача воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи гражданам на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района. Водителей при планировании поездок в Крым просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. При этом, как уточнили в оперштабе, скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

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Утром 1 июля глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко рассказал, что очередь из машин протяжённостью пять километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту перекрывалось движение из-за антитеррористических учений. Манёвры длились полчаса, после чего движение было восстановлено.

Иван Косицын
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  • Краснодарский край

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