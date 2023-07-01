На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась пробка из автомобилей длиной около девяти километров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около девяти километров", — говорится в сообщении.

Организована раздача воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи гражданам на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района. Водителей при планировании поездок в Крым просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. При этом, как уточнили в оперштабе, скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Утром 1 июля глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко рассказал, что очередь из машин протяжённостью пять километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов.