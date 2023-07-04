Глава Минтранса доложил Путину о километровых пробках на Крымском мосту

С 1 июля было зафиксировано увеличение трафика в Крым на 40%. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"С 1 июля было зафиксировано увеличение трафика в Крым на 40%. Нагрузка имеет цикличный характер. На 14:00 у нас ожидает проезда порядка ста транспортных средств и время ожидания до 30 минут и заторовая ситуация отсутствует", — сказал Савельев.

Глава Минтранса отметил, что после теракта на Крымском мосту был введён третий уровень безопасности, который предусматривает проведение 100%-го досмотра всех лиц и транспорта. Сейчас на мосту действует 18 полос.