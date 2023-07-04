Глава Минтранса доложил Путину о километровых пробках на Крымском мосту
Глава Минтранса Савельев: С 1 июля трафик в Крым вырос на 40%
С 1 июля было зафиксировано увеличение трафика в Крым на 40%. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"С 1 июля было зафиксировано увеличение трафика в Крым на 40%. Нагрузка имеет цикличный характер. На 14:00 у нас ожидает проезда порядка ста транспортных средств и время ожидания до 30 минут и заторовая ситуация отсутствует", — сказал Савельев.
Глава Минтранса отметил, что после теракта на Крымском мосту был введён третий уровень безопасности, который предусматривает проведение 100%-го досмотра всех лиц и транспорта. Сейчас на мосту действует 18 полос.
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась 1 июля. Затор возник из-за большого числа желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды, работают 80 пунктов досмотра. Накануне пробка выросла до восьми километров, а позже достигла уже 13 км.
ТАСС / Дарья Шарипова