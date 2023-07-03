Автомобилистам дали совет из-за пробки в 13 км перед Крымским мостом
Сенатор Цеков призвал водителей закладывать три часа на проезд Крымского моста
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков рекомендовал туристам, желающим приехать на полуостров на автомобилях, учитывать многокилометровую пробку перед Керченским мостом и с пониманием отнестись к усиленному досмотру. Об этом он сказал NEWS.ru.
"Я могу сейчас посоветовать: при поездке в Крым закладывать дополнительные два-три часа на дорогу по мосту. Просто нужно быть готовыми и не нервничать. Увеличение безопасности сейчас просто необходимо для наших граждан, поэтому придётся немного потерпеть", — уточнил парламентарий.
Напомним, многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась 1 июля. Затор возник из-за большого числа желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды, работают 80 пунктов досмотра. Накануне пробка выросла до восьми километров, а сегодняшним утром она достигла уже 13 000 метров.
VK / "Горячие новости"