Автомобилистам дали совет из-за пробки в 13 км перед Крымским мостом

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков рекомендовал туристам, желающим приехать на полуостров на автомобилях, учитывать многокилометровую пробку перед Керченским мостом и с пониманием отнестись к усиленному досмотру. Об этом он сказал NEWS.ru.