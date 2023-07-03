Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 км
Оперштаб Кубани: Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 км
Пробка к Крымскому мосту. Фото © VK / "ЧП новости Крым"
Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась с 8 до 13 километров. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края, уточнив, что волонтёры и сотрудники администрации помогают водителям, раздают воду, также вдоль трассы установлены биотуалеты.
Пробка на подъезде к Крымскому мосту. Видео © VK / "Горячие новости"
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", — указано в тексте.
Очевидцы делятся в Сети кадрами, на которых видна колонна из автомобилей. Машины движутся медленно, но большинство водителей с пониманием относятся к тщательному досмотру.
Напомним, многокилометровая очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась 1 июля. Затор возник из-за большого числа желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды. Накануне пробка выросла до 8 километров, работают 80 пунктов досмотра.