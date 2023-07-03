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3 июля, 07:37

Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 км

Оперштаб Кубани: Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 км

<p>Пробка к Крымскому мосту. Фото © VK / <a href="https://vk.com/chp.crimea82?w=wall-127354146_452280" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП новости Крым"</a></p>

Пробка к Крымскому мосту. Фото © VK / "ЧП новости Крым"

Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась с 8 до 13 километров. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края, уточнив, что волонтёры и сотрудники администрации помогают водителям, раздают воду, также вдоль трассы установлены биотуалеты.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту. Видео © VK / "Горячие новости"

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", — указано в тексте.

Очевидцы делятся в Сети кадрами, на которых видна колонна из автомобилей. Машины движутся медленно, но большинство водителей с пониманием относятся к тщательному досмотру.

На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра

На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра

Напомним, многокилометровая очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась 1 июля. Затор возник из-за большого числа желающих попасть на полуостров, что привело к увеличению времени проверки провозимого багажа. Автомобилистам организовали выдачу питьевой воды. Накануне пробка выросла до 8 километров, работают 80 пунктов досмотра.

Татьяна Миссуми
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