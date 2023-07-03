Пробка на подъезде к Крымскому мосту выросла до 13 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась с 8 до 13 километров. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края, уточнив, что волонтёры и сотрудники администрации помогают водителям, раздают воду, также вдоль трассы установлены биотуалеты.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту. Видео © VK / "Горячие новости"

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", — указано в тексте.

Очевидцы делятся в Сети кадрами, на которых видна колонна из автомобилей. Машины движутся медленно, но большинство водителей с пониманием относятся к тщательному досмотру.